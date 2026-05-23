Τσιτσιπάς στο SDNA: «Θα χρειαστώ ένα διάλειμμα από τον πατέρα μου κάποια στιγμή»

Παρά τη μέτρια φετινή του πορεία στο χώμα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να τα αλλάξει όλα στο Roland Garros! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Με οδηγό τη Μαδρίτη, όπου θύμισε τον παλιό καλό... χωμάτινο Στέφανο, ο 27χρονος τενίστας θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Παραδέχεται, ωστόσο, στο SDNA ότι χρειάζεται να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη φυσική του κατάσταση και πως ίσως πρέπει κάποια στιγμή να δώσει... ρεπό τον πατέρα του. Και το κυριότερο; Ξεκαθαρίζει ότι έχει καταλήξει επιτέλους σε ρακέτα!

«Ήταν μέτρια τα χωμάτινα τουρνουά για εμένα, δεν προχώρησα βαθιά», είπε αρχικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Το μοναδικό τουρνουά στο οποίο ένιωσα ότι ξαναβρίσκομαι πάλι στο επίπεδο που γνωρίζω και ξέρω ήταν στη Μαδρίτη, όπου έπαιξα πολύ καλούς αγώνες και είχα καλά αποτελέσματα. Και με τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος κέρδισε το τουρνουά την προηγούμενη χρονιά, έφτασα μερικούς πόντους μακριά από τη νίκη. Αυτό σίγουρα δείχνει κάτι πιστεύω».

Ο Tσιτσιπάς θεωρεί ότι το κλειδί για να ξαναβρεί τον εαυτό του είναι η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης. «Πρέπει να συνεχίσω να γίνομαι fit, ακόμα πιο fit. Γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπήρξαν στιγμές σε κάποιους από τις αγώνες όπου η έντασή μου έπεσε. Και φυσικά όταν τα πόδια σου δεν είναι εκεί, όταν κουράζεσαι, δεν είναι ότι χτυπάς χειρότερα, απλά πέφτει η ποιότητά σου. Αυτό πρέπει να κρατήσω λίγο πιο ψηλά και αυτό έρχεται από το fitness. Και το πόσο έτοιμος είσαι να πεθάνεις στο γήπεδο».

Πέρα από τον πατέρα του, ο Στέφανος έχει μαζί του στο Παρίσι και τον Κέρι Άμπακαρ από την Mouratoglou Academy. O 27χρονος τενίστας εξηγεί ότι ο Γάλλος θεωρείται μέλος της ομάδας του, όπως και ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, που δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σύντομα στο box του. Άλλη προσθήκη, πάντως, δεν έχει στο μυαλό του.

«Ο Κέρι είναι πάντα μαζί μου, αλλά και ο Δημήτρης είναι στην ομάδα μου», ανέφερε ο φιναλίστ του Roland Garros 2021. «Μπορεί να υπάρξει κανένα διάλειμμα από τον πατέρα μου, γιατί θα το χρειαστώ κάποια στιγμή. Δεν είναι εύκολο να ταξιδεύεις με έναν άτομο όλο το χρόνο. Δεν θα ήταν κακό να υπάρχει μερικές φορές ένα διάλειμμα. Δεν βλέπω να είναι κακό αν θέλω τον Δημήτρη μια-δύο εβδομάδες να καλύψει τον πατέρα μου, να πάρει και ο πατέρας μου ρεπό! Γιατί και αυτός είναι από ένα αεροπλάνο στο επόμενο και από μια πόλη στην επόμενη. Δεν γίνεται και νεότερος ο πατέρας μου, είναι πλέον σε μια ηλικία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν έξι-επτά χρόνια όταν ξεκινήσαμε. Οπότε θέλει κι αυτός το πρόγραμμά του να φτιάξει λίγο. Ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ να με βοηθήσει και ξέρω ότι θέλει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό ως προπονητής μου, αλλά αν το μιξάρουμε με τον Δημήτρη και αν μπορεί ο Κέρι, γιατί είναι ο υπεύθυνος της ακαδημίας, τότε μπορούμε να έχουμε αυτό το ωραίο team».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει περίπτωση άλλης προσθήκης στην ομάδα, ήταν κατηγορηματικός. «Δεν σκέφτομαι, όχι, δεν μου έχει περάσει από το μυαλό».

Μίλησε, όμως, και για τη ρακέτα που έχει επιλέξει μετά από δοκιμές μηνών. «Έχω καταλήξει την Wilson Blade V10, με την οποία παίζω εδώ και μερικές εβδομάδες. Τώρα έχω πάρει την απόφασή μου και το κλείνω το θέμα, γιατί έχω κουραστεί με αυτές τις αλλαγές. Η κίνηση έγινε, όπως έχω πει και στο παρελθόν, επειδή οι μπάλες έχουν γίνει πιο αργές, τα γήπεδα έχουν γίνει πιο αργά και πλέον αυτή η Blade, η καινούργια V10, καταφέρνει και καλύπτει αυτά τα κενά της δύναμης και τα κενά στις μπάλες που γίνονται πιο αργές. Η καινούργια βερσιόν της V10 δίνει και περισσότερο spin και περισσότερη δύναμη, οπότε εμένα με ικανοποιεί αυτό».

Ο Στέφανος, τέλος, δήλωσε άγνοια για την απόφαση των παικτών για 15λεπτη παρουσία στα media, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης. «Δεν το ήξερα καν, μέχρι πριν δέκα λεπτά που μου το είπαν. Επειδή δεν είμαι στα social media και δεν κοιτάω, δεν είχα ιδέα. Μου το ανέφεραν όταν έδινα μια συνέντευξη, δεν ήξερα τίποτα. Είναι δική τους απόφαση. Μου το εξήγησαν τώρα πριν λίγο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ κάνω αυτό που θέλω εγώ και αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό για μένα. Ο καθένας έχει την ελευθερία και τη δική του άποψη, κάνει τη δική επιλογή. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό. Εγώ απλώς θέλω να παίξω καλό τένις, αυτό με ενδιαφέρει».