Πύργος: Νεκρός ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό

Ένας 55χρονος ποδηλάτης έχασε την ζωή του στον Πύργο όταν παρασύρθηκε από φορτηγό. Υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, όταν φορτηγό παρέσυρε 55χρονο ποδηλάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν φορτηγό, που επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην εθνική οδό, παρέσυρε τον ποδηλάτη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

