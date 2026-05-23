Diamond League Σιαμέν: Νίκη Τεντόγλου με την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο!

Ο... παλιός καλός Μίλτος Τεντόγλου έκανε δυναμικά την εμφάνισή του στην πόλη Σιαμέν της Κίνας, κατακτώντας την πρώτη θέση στον αγώνα για το Diamond League και σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πραγματοποίησε μόλις τρία άλματα, εκ των οποίων το ένα (στη δεύτερη προσπάθειά του) άκυρο και τα άλλα δύο ήταν τα καλύτερα του αγώνα. Ο Ελληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με 8,37μ., κάνοντας σαφείς τις... διαθέσεις του με το «καλημέρα», και στο τρίτο άλμα του «προσγειώθηκε» στα 8,46μ., σημειώνοντας ρεκόρ μίτινγκ και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, την οποία είχε πετύχει τον Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ.

Ο Τεντόγλου δεν επιχείρησε άλλη προσπάθεια, αφού επί της ουσίας δεν απειλήθηκε ποτέ. Ο Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκέιλ πήδησε 8,32μ. στο τελευταίο του άλμα και πήρε τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτο τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ. και τέταρτο τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι με 8,28μ.

Στον ακοντισμό των γυναικών, η Ελίνα Τζένγκο δεν μπόρεσε να βρει βολή αντάξια των δυνατοτήτων της και περιορίστηκε στη δέκατη θέση. Η κάτοχος του διαμαντιού από πέρυσι έριξε 53,31μ. στην πρώτη βολή της και 55,96μ. στη δεύτερη, ενώ η τρίτη ήταν άκυρη, με συνέπεια η Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μείνει εκτός οκτάδας και να μην μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα. Την παράσταση «έκλεψε» η 18χρονη Κινέζα Ζιγί Γιαν, η οποία κέρδισε με το εκπληκτικό 71,74μ., που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων και τη φέρνει στο Νο2 όλων των εποχών, πίσω από την Τσέχα Μπάρμπορα Σποτάκοβα.