Ο Ολυμπιακός αρωγός στην 11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη”

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στέκεται αρωγός στην 11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ "Με Οδηγό το Διαβήτη".

Η ενημέρωση των Πειραιωτών:

«Όταν ενώνεται ο αθλητισμός με την κοινωνική προσφορά, δημιουργείται μια κοινή φωνή ελπίδας, πίστης και έμπνευσης. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογο της Ελλάδας, αλλά και ένας οργανισμός που στηρίζει έμπρακτα δράσεις αλληλεγγύης, υγείας, παιδείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ στέκεται αρωγός στην 11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη”, μιας πρωτοβουλίας που φέρνει δωρεάν υπηρεσίες υγείας και προσφέρει ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαβήτη σε κατοίκους νησιωτικών περιοχών, κάθε ηλικίας.

Από τις 23 έως τις 30 Μαΐου, το σκάφος της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη”, με εγνωσμένης αξίας επιστημονική ομάδα εξιδεικευμένων γιατρών, ανοίγει πανιά για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, φέρνοντας πολύτιμες υπηρεσίες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν για να λάβουν την περίθαλψη που έχουν ανάγκη, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να μην περιμένουν κάποιο σύμπτωμα για να απευθυνθούν στον γιατρό, καλλιεργώντας την κουλτούρα της πρόληψης.

Στη διάρκεια της εκστρατείας οι κάτοικοι των νησιών θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις διαβήτη, σπιρομετρήσεις, οφθαλμολογικές εξετάσεις, triplex καρωτίδων, έλεγχο διαβητικής νευροπάθειας και έλεγχο λειτουργίας νεφρών. Η εκστρατεία, παράλληλα, θα εστιάσει στη συνύπαρξη του διαβήτη και της παχυσαρκίας με τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τις σημαντικές τους επιπτώσεις στην υγεία των νεφρών και των αγγείων.

Οι σταθμοί της εκστρατείας:

ΑΙΓΙΝΑ (Κέντρο Υγείας Αίγινας)

Σάββατο 23/5/26 10.30 έως 14.30 και 17.30 έως 20.00

Κυριακή 24/5/26 έως το μεσημέρι

ΥΔΡΑ (Πολυδύναμο Ιατρείο Ύδρας και στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη”)

Δευτέρα 25/5/26 (πρωί και απόγευμα)

ΣΠΕΤΣΕΣ (Περιφερειακό Ιατρείο)

Τρίτη 26/5/26 (πρωί και απόγευμα)

Τετάρτη 27/5/26 (πρωί και απόγευμα)

ΠΟΡΟΣ (Κέντρο Υγείας Πόρου)

Πέμπτη 28/5/26 (πρωί και απόγευμα)

Παρασκευή 29/5/26 έως το μεσημέρι

ΑΓΚΙΣΤΡΙ (Περιφερειακό Ιατρείο και Κέντρο συναντήσεων του Δήμου)

Σάββατο 30/5/26 έως το μεσημέρι».