Σκαριόλο: «Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση - Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του Γκαρούμπα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου του τελικού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό σημειώνοντας πως άξιζε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, δηλώνοντας χαρούμενος για την παρουσία της Ρεάλ στον τελικό, ενώ στάθηκε και στον τραυματισμό του Γκαρούμπα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα το πώς θα το δεις. Ταυτόχρονα, είμαστε εδώ για έναν λόγο. Είμαστε εδώ γιατί βελτιωνόμαστε συνέχεια σε όλη την διάρκεια την σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του ματς».

Για το αν διαφέρει αυτή η εμπειρία με τους τελικούς με την Εθνική: «Ειλικρινά δεν βλέπω πολλές διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί έχουν ομοιότητες. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να εστιάσεις στα σημαντικά στοιχεία και να μην έχεις πολλά προβλήματα. Να κοντρολάρεις τις πληροφορίες αλλά να είσαι προετοιμασμένος. Μέσα στη σεζόν το κάναμε, προετοιμάζαμε κάθε ματς. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται πιο εύκολο επειδή υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι το μπάσκετ, άλλες φορές έχει δυσκολίες. Το έργο είναι απαιτητικό αλλά είμαστε εδώ γι αυτό.

Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ματς και να προσαρμοστούμε γρήγορα. Να μην υπερφορτωθούμε. Να μην σκεφτούμε πως πρέπει να κάνουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε στον τελικό και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε ήρεμοι και προσηλωμένοι. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα αλλά δεν θα παραδοθούμε».

Για τον Γκαρούμπα και την ψυχολογική προετοιμασία: «Δεν έχω νέα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις τώρα. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Μοιάζει με άσχημο τραυματισμό, όταν η Ρεάλ έχει όλες τις πληροφορίες θα τις κάνει γνωστές. Από την άλλη, είμαστε καλά ψυχολογικά. Στεναχωριόμαστε για τους τραυματίες. Δουλεύουν σκληρά όλη την σεζόν και όταν είναι να παίξουν στο πιο σημαντικό ματς της σεζόν σε όσους παίζουν στην Ευρώπη, τότε πρέπει να είναι εκτός και να δουν τους συμπαίκτες τους να παίζουν. Δεν είναι ωραίο. Το νιώθουμε γιατί τους έχουμε μαζί μας.

Δεν είμαστε θύματα, το DNA μας, η ιστορία μου και του συλλόγου δεν μας επιτρέπει να είμαστε. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, την ατμόσφαιρα, τα δυνατά τους σημεία. Να συγκεντρωθούμε στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις τελικό Ευρωλίγκας κάθε χρόνο. Ακόμα και αν είσαι τρομερή ομάδα, τρομερός προπονητής, τρομερός παίκτης. Να κάνουμε το καλύτερό μας. Θα σπαταλούσαμε την ευκαιρία αν δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί. Αν είσαι ανταγωνιστικός έχεις ευκαιρία. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να έχουμε μία ευκαιρία».

Για το ότι η Ρεάλ είναι πιο επικίνδυνη όταν είναι αουτσάιντερ που έγραψε ο Κοζέρ: «Ό,τι λέει ο Κοζέρ είναι καλό για εμένα».

Για το πως προετοιμάζει την ομάδα του: «Πρέπει να συγκεντρωθείς στην εμφάνισή σου και στης ομάδας σου. Να απομακρύνεις τους θορύβους. Θα είμαστε χαρούμενοι αν κερδίσουμε. Δεν θα είμαστε loosers αν δεν κερδίσουμε. Μόνο μία ομάδα κερδίζει και 18 ομάδες μας βλέπουν και λένε θα θέλαμε να είμαστε στις θέσεις των 2 αυτών ομάδων. Πρέπει να δώσει το 100%. Δεν μπορείς να ελέγξεις πολλούς παράγοντες. Να ελέγξεις τα όσα μπορεί. Την Δευτέρα ο ήλιος θα ανατείλει είτε κερδίσεις είτε όχι και θα ετοιμαστείς για τη νέα πρόκληση. Αλλά να ξέρεις πως δεν έχεις αυτή την ευκαιρία κάθε μέρα. Να δώσεις το 100% στο παρκέ. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος θα του δώσεις το χέρι σου, αν όχι θα στο δώσει αυτός. Η ιστορία της Ρεάλ δεν αρχίζει και δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε πολλές δοκιμασίες μπροστά μας αλλά τώρα συγκεντρωνόμαστε σε ένα ματς».

Για την ατμόσφαιρα: «Στο τέλος της ημέρας θα είναι 12vs12 παίκτες. Η ατμόσφαιρα θα είναι εξαιρετική. Θα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Μπορεί να δημιουργήσει πίεση για να κερδίσουν σε αυτούς. Δεν ξέρεις πώς θα επηρεάσει το ματς. Θα συγκεντρωθούμε στο μπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».