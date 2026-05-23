Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης για Κοβέσι: Δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ενήμερη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.

«Οι δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Όπως επισημαίνουν, η Ευρωπαία Εισαγγελέας είχε δηλώσει στις 23 Απριλίου 2026 ότι είχε συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών για ζητήματα ενίσχυσης των ερευνών με περισσότερους πόρους, ενώ είχε συζητήσει με τον υπουργό Δικαιοσύνης και πιθανές νομοθετικές αλλαγές για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

«Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις», σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ενώ προσθέτουν ότι «ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».

Η αντίδραση του υπουργείου έρχεται μετά τις πληροφορίες για επιστολή της κ. Κοβέσι προς την Κομισιόν, στην οποία διατυπώνονται ενστάσεις για τη ρύθμιση που προβλέπει διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί πενταετούς, καθώς και για την τροπολογία που αφορά την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων με ανάκριση από εφέτη ειδικό ανακριτή.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την επιστολή της Κοβέσι:

Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή, 22 Μαΐου.

«Σήμερα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας απηύθυνε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός Αλληλεξάρτησης), επισημαίνοντας πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα.

Η βεβιασμένη τροποποίηση του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της EPPO στις 12 Νοεμβρίου 2025, για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 έτη, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ε.Ε. (TEU).

Η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

