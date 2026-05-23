Στη Νυρεμβέργη ο Μασούρας

Ο Γιάννης Μασούρας, μετά το πρωτάθλημα που πήρε με την Ομόνοια, μετακομίζει στη Γερμανία.

Στην Bundesliga 2 θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μασούρας, μετά από μια διετία στην Κύπρο και την Ομόνοια, με την οποία κατέκτησε φέτος τον τίτλο.

Ο 30χρονος δεξιός μπακ μετακόμισε ως ελεύθερος στη Νυρεμβέργη, με τη γερμανική ομάδα να ανακοινώνει το ντιλ.

«Με τον Ιωάννη, αποκτούμε μεγάλη ποιότητα στη θέση του δεξιού μπακ. Έχει αποδείξει τις ικανότητές του τα τελευταία χρόνια. Δεν θα μας βοηθήσει μόνο στο γήπεδο με την επιθετική του δύναμη και ταχύτητα, αλλά θα επωφεληθούμε και από τη συνολική του εμπειρία στα νεανικά μας αποδυτήρια», δήλωσε o αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας Γιώτης Χατζηαλεξίου.

Ο Μασούρας, πέραν της Κύπρου, έχει παίξει και σε ΑΕΛ, Ολυμπιακό, Πανιώνιο, Κηφισιά, Γκόρνικ Ζάμπρζε, Μιετζ Λέγκνιτσα, Παναχαϊκή, Αστάνα και Σπάρτα Ρότερνταμ.

Έχει υπάρξει διεθνής, επίσης, με την Εθνική Ελπίδων.