Ριμπάλτα: «Ο Ηλιόπουλος ήθελε Νίκολιτς μετά το πρώτο ραντεβού - Νέα συμβόλαια σε προπονητή και Γιόβιτς»

Για το πώς έφτασε η ΑΕΚ στην κατάκτηση τίτλου, από την πρόσληψη του Νίκολιτς, μέχρι τα πλέι οφ μίλησε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Το εγκώμιο του Μάρκο Νίκολιτς έπλεξε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα MozzartSport, ενώ αναφέρθηκε στο πώς σχεδιάστηκε η φετινή σεζόν της ΑΕΚ, που στο τέλος την βρήκε πρωταθλήτρια. Ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου μίλησε για τους λόγους που ήθελε τον Νίκολιτς στην Ένωση, το πώς πείστηκε ο Γιόβιτς, ενώ προανήγγειλε κινήσεις για την ανανέωση των συμβολαίων και των δύο τις επόμενες εβδομάδες.

Αναλυτικά:

Για τον Νίκολιτς: «Είναι απολύτως έτοιμος! Εκατό τοις εκατό. Έχω εργαστεί σε διαφορετικές χώρες και σε διαφορετικά επίπεδα, ακόμη και στο υψηλότερο δυνατό. Έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές και σας λέω ο Νίκολιτς είναι πλήρως έτοιμος. Αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές: από τη δουλειά στο γήπεδο μέχρι όλα όσα συμβαίνουν εκτός αυτού, κάτι που σήμερα είναι καθοριστικό. Ξέρει πώς να διαχειρίζεται τα ΜΜΕ, πώς να επικοινωνεί με ιδιοκτήτες, προέδρους και παίκτες. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Για το αν διέκρινε τον Νίκολιτς από τότε που ήταν και εκείνος στη Ρωσία: «Πάντα ένιωθα ότι οι ομάδες του ήταν απίστευτα δύσκολες αντίπαλοι. Φυσικά, τον παρακολούθησα αργότερα όταν η Λοκομοτίβ έπαιζε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Σάλτσμπουργκ στο Champions League... Θυμάμαι επίσης πώς κατέκτησε το Κύπελλο Ρωσίας. Στη Ζενίτ είχαμε τότε μια πραγματικά πανίσχυρη ομάδα και όταν κάποιος μας δημιουργεί τόσα προβλήματα στο γήπεδο, μου αρέσει να μελετώ γιατί συνέβη αυτό. Μου άρεσε η διαχείριση των αγώνων του, η τακτική του προσέγγιση και πολλές άλλες λεπτομέρειες. Έτσι ήρθαμε σε επαφή. Αρχίσαμε να μιλάμε τακτικά και τότε ήταν που τον γνώρισα καλύτερα. Ήξερα ακριβώς πώς σκεφτόταν και γιατί έκανε συγκεκριμένες κινήσεις. Μερικές φορές συνέβαινε και το αντίστροφο. Εκείνος ζητούσε τη γνώμη μου για scouting ή μεταγραφές, ρωτώντας τι θα έκανα εγώ σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Χτίσαμε μια εξαιρετική επαγγελματική σχέση που μετατράπηκε σε φιλία. Όταν ήρθε η στιγμή που χρειαζόμουν έναν προπονητή με αυτά τα χαρακτηριστικά στην ΑΕΚ, δεν υπήρχε κανένα δίλημμα. Προσπάθησα να πείσω τον ιδιοκτήτη και μετά την πρώτη συνάντηση με τον Μάρκο, ο πρόεδρος μου είπε: “Θέλω αυτόν τον προπονητή”».

Για τη συνάντηση με τον Νίκολιτς στο Βελιγράδι: «Συναντηθήκαμε στο Βελιγράδι. Μιλήσαμε για πάρα πολλή ώρα, καλύπτοντας κάθε θέμα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Νομίζω ότι τότε ο Μάρκο έδειξε ποιος πραγματικά είναι. Όχι μόνο μέσα από το ποδόσφαιρο, αλλά και μέσα από την προσωπικότητά του, τη δίψα του για νίκη και το όραμά του για όσα ήθελε να πετύχει στον σύλλογο. Ο πρόεδρος εντυπωσιάστηκε. Πιστέψτε με, μόλις επιστρέψαμε στην Αθήνα, επαναλάμβανε: “Τον θέλω.” Ήθελα να τον φέρω στην Πάρμα. Στη Μαρσέιγ οι συνθήκες τότε δεν το επέτρεψαν, αλλά υπήρξε μια περίοδος στην Πάρμα όπου το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Ωστόσο, έφυγα λίγο αργότερα από τον σύλλογο για να πάω στη Γαλλία, οπότε δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την ιδέα, αλλά η πρόθεση υπήρχε».



Για αυτό που τον εντυπωσίασε στον Νίκολιτς: «Δεν είναι μόνο ο προπονητής της ομάδας μου, αλλά και φίλος μου. Πίστευα ότι σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ, μετά από τρία χρόνια με τον Αλμέιδα, χρειαζόμασταν κάποιον που να είναι εξίσου καλός εντός και εκτός γηπέδου. Ο Μάρκο είναι ολοκληρωμένος και στους δύο τομείς. Είναι από τα Βαλκάνια. Γνωρίζει άριστα αυτό το περιβάλλον, την πίεση και όλα όσα θα αντιμετωπίσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ταυτόχρονα, είναι πολύ δυνατός και μέσα στο γήπεδο. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, όπως αποδεικνύεται από την ευελιξία και την ευφυΐα του στο να κατανοεί τι χρειάζεται η ομάδα. Ο Μάρκο μας προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία».

Για την αποζημίωση που πληρώθηκε: «Τεχνικά, τον πληρώσαμε εμείς, επειδή εκείνος έπρεπε να πληρώσει την αποζημίωση στον προηγούμενο σύλλογό του. Ναι, είναι αλήθεια ότι είχε ρήτρα στο συμβόλαιό του με τους Ρώσους και απλώς την ενεργοποίησε».

Για τη φετινή σεζόν: «Η σεζόν ήταν απίστευτη. Ξεκίνησε πολύ νωρίς επειδή έπρεπε να παίξουμε προκριματικά του Conference League, οπότε ήταν ένας μακρύς μαραθώνιος με πολλές αλλαγές. Το να το κατακτήσεις απέναντι σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους κάνει την επιτυχία ακόμη πιο ξεχωριστή. Οι παίκτες και ο προπονητής έκαναν φανταστική δουλειά και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος».

Για το αν πίστευε στην κατάκτηση του τίτλου την πρώτη χρονιά του Ριμπάλτα: «Γιατί όχι; Ο Μάρκο έχει αποδείξει σε κάθε χώρα όπου εργάστηκε ότι είναι ικανός να κατακτά τίτλους, γιατί να μη το κάνει κι εδώ; Φυσικά, το πρωτάθλημα είναι το πιο δύσκολο γιατί διαρκεί περισσότερο. Δεν είναι όπως ένα κύπελλο ή η Ευρώπη, όπου κάποια στιγμή μειώνεται ο αριθμός των αντιπάλων. Το πρωτάθλημα είναι ο πιο μακρύς δρόμος και επομένως ο πιο δύσκολος, ειδικά όταν αντιμετωπίζεις συλλόγους με τόσο μεγάλα μπάτζετ όπως αυτοί που αντιμετωπίσαμε, κάτι που κάνει την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη».

Για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ: «Οι ομάδες που αναφέρατε ήταν οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές μας. Το κλειδί για να τους νικήσουμε ήταν η ικανότητα του Μάρκο να ενώσει πολύ γρήγορα το σύνολο και να πάρει το μέγιστο από το υπάρχον ρόστερ. Οι νέοι παίκτες προσαρμόστηκαν αστραπιαία σε όσα ζητούσε ο Μάρκο και όλα λειτουργούσαν προοδευτικά. Δεν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν. Περάσαμε μερικές σύντομες κακές περιόδους, αλλά καταφέραμε να διατηρήσουμε την ισορροπία μας όλη τη χρονιά. Αυτό είναι το μυστικό».

Για το αήττητο σερί: «Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Ειδικά στα playoffs, όπου υπάρχει ντέρμπι κάθε εβδομάδα και όλα κρίνονται. Κερδίσαμε στο Καραϊσκάκη, νικήσαμε τον ΠΑΟΚ με 3-0... Ήμασταν απίστευτοι στη διαδικασία των playoffs. Η ομάδα πίστεψε από την πρώτη στιγμή και όσο πλησιάζαμε στον στόχο, τόσο πιο “πεινασμένη” γινόταν για επιτυχία. Ειλικρινά, υπήρξαν στιγμές, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για εμάς, που σκέφτηκα: “Θεέ μου, ελπίζω να μη συμβαίνει αυτό...” Ωστόσο, ήξερα ότι αυτή η ομάδα αντιδρά πάντα καλά στις δύσκολες στιγμές. Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Μάρκο έκανε δύο αλλαγές, η ομάδα μεταμορφώθηκε και σκοράραμε για το 2-1. Είχαμε και λίγη τύχη με το άλλο αποτέλεσμα, οπότε ήταν ένα τέλειο φινάλε για εμάς».

Για τους Σέρβους στο ρόστερ: «Δεν επιλέγουμε παίκτες με βάση την εθνικότητα. Αυτό ήταν καθαρή σύμπτωση. Παρουσιάστηκε μια ευκαιρία επειδή ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ελεύθερος στην αγορά και όταν μιλήσαμε μαζί του, τόσο ο Μάρκο όσο κι εγώ, καταλάβαμε ότι πραγματικά ήθελε να νιώσει ξανά σημαντικός σε μια ομάδα και να έχει χρόνο συμμετοχής. Ήταν πεπεισμένος ότι η ΑΕΚ ήταν το σωστό βήμα για εκείνον. Όσο για τον Μάρκο Γκρούγιτς, πίστευα ότι μετά από τόσους τραυματισμούς χρειαζόταν ένα περιβάλλον όπου θα έβρισκε μια νέα διάσταση μόλις αποχωρούσε από την Πόρτο. Ο στόχος ήταν να αποφύγει τους τραυματισμούς και να γίνει ζωτικό κομμάτι του συνόλου. Άρα δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι και οι δύο είναι σπουδαίοι επαγγελματίες και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ».

Για το αν βοήθησε ο χαρακτήρας των Σέρβων για τον τίτλο: «Ναι, σίγουρα! Και οι δύο διαθέτουν τεράστια εμπειρία και έχουν αποδείξει την αξία τους σε υψηλό επίπεδο. Εδώ, αν δεν είσαι έτοιμος για τεράστια ντέρμπι και απίστευτη πίεση, τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα, αλλά κάθε φορά που βρίσκονταν στο γήπεδο εξέπεμπαν χαρακτήρα και ισχυρή προσωπικότητα».

Για το πώς πείστηκε ο Γιόβιτς να υπογράψει στην ΑΕΚ: «Θα έλεγα ότι μοιράσαμε τη δουλειά, ο Μάρκο έκανε το πρώτο ημίχρονο, εγώ έκανα το δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ σαφείς και ειλικρινείς. Είπα στον Λούκα: "Θα σου μιλήσω ανοιχτά, αλλά θέλω επίσης να ακούσω από εσένα ειλικρινά τι χρειάζεσαι και τι θέλεις". Του είπα επίσης ότι δεν ήθελα να τον παρακαλέσω να έρθει. Δεν ήθελα να τον πείσω πολύ, αλλά ήθελα να δει μόνος του πώς η ΑΕΚ είναι το σωστό βήμα για αυτόν. Ο Λούκα έδειξε μεγάλη επιθυμία να ενταχθεί σε εμάς και γι' αυτό αρχίσαμε να εφαρμόζουμε τη δουλειά».

Για το αν θα μείνει στην ΑΕΚ ο Γιόβιτς: «Ο Γιόβιτς έχει άλλον έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος, αυτό είναι το συναίσθημά μου από τη συνομιλία μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο».

Για την ιστορία του Γιόβιτς με τον γιο του που του είπε να μείνει για πάντα στην ΑΕΚ: «Μπράβο! Ο γιος του είναι έξυπνο παιδί. Όταν τελειώνεις μια σεζόν με 21 γκολ, πρέπει να είσαι χαρούμενος. Νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους αριθμούς, αλλά και με τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον, τη σύνδεση με τους οπαδούς και τον σύλλογο. Όλοι τον αγαπούν, και νομίζω ότι αγαπάει κι αυτός τον σύλλογο. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από μέσα μου».

Για το αν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια των Νίκολιτς, Γιόβιτς: «Όλοι μας στο ποδόσφαιρο γνωρίζουμε ότι δεν είναι ιδανικό να μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο ενός συμβολαίου χωρίς σταθερότητα. Θέλουμε σταθερότητα. Αυτές είναι οι μέρες που γιορτάζουμε λίγο περισσότερο, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα καθίσουμε και θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα».

Για τον Γκρούγιτς: «Ο Γκρούγιτς ήταν πραγματικά άτυχος. Η μοναδική κακή περίοδος για την ομάδα. Όχι για τον ίδιο, αλλά για την ομάδα συνολικά, συνέπεσε με τις στιγμές που έπρεπε να παίξει. Είχε μείνει πολύ καιρό χωρίς λεπτά συμμετοχής στην Πόρτο, οπότε δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση στην αρχή της σεζόν. Όταν πήρε την ευκαιρία του, η ομάδα δεν έπαιζε καλά, επομένως ούτε οι εμφανίσεις του ήταν ιδανικές. Αργότερα, όταν η ομάδα “έδεσε”, ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψει στην ενδεκάδα. Ήταν άτυχος, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια μόλις τελειώσουν οι πανηγυρισμοί».

Για τον Γκατσίνοβιτς: «Ο Μιγιάτ είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και αρκετά χρόνια, τον γνωρίζει πολύ καλά και είναι σπουδαίος επαγγελματίας. Το μεγαλύτερο προσόν του είναι η ευελιξία του. Μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις, κάτι ανεκτίμητο σε μια σεζόν με τόσους πολλούς αγώνες. Ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης εμπιστοσύνης. Προπονείται εξαιρετικά και πάντα προσφέρει ό,τι του ζητείται. Μόλις ξεπεράσει τον μικρό τραυματισμό του και παρουσιαστεί στην έναρξη της προετοιμασίας, περιμένουμε καλά πράγματα από τον Μιγιάτ».

Για την επόμενη σεζόν: «Η επόμενη χρονιά θα είναι σίγουρα πιο δύσκολη γιατί έχουμε ανεβάσει πολύ τον πήχη. Ελπίζουμε να συμμετάσχουμε σε κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα χρειαστεί να βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο εκεί, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά μας στο εγχώριο πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ και να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες που ήδη βρίσκονται εδώ θα αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Όσα κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετά για την επόμενη χρονιά.»

Για το τι περιμένει από τον Νίκολιτς του χρόνου: «Για μένα δεν πρόκειται απλώς για έναν προπονητή που έρχεται και μας φέρνει ένα τρόπαιο. Φυσικά, αν κατακτήσουμε έναν τίτλο, είμαστε πανευτυχείς, όπως είμαστε τώρα. Η ιδέα μου ήταν να ξεκινήσουμε ένα πρότζεκτ. Ήθελα να δημιουργήσω μια ομάδα που θα βρίσκεται πάντα εκεί, κοντά στην κορυφή, έτοιμη να διεκδικεί τον τίτλο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες όχι, αλλά πρέπει πάντα να είσαι ανταγωνιστικός. Με τον Μάρκο, ξέρω ότι θα είμαστε πάντα έτσι. Κατακτήσαμε τον τίτλο από την πρώτη χρονιά, κάτι φανταστικό. Τώρα, οι προσδοκίες και οι στόχοι είναι ακόμη υψηλότεροι.»

Για το αν είναι τρελός με την καλή έννοια ο Ηλιόπουλος: «Είναι φανταστικά τρελός, χα χα χα. Είναι παθιασμένος και στον αθλητισμό αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αγαπά την ΑΕΚ και για τους παίκτες και όλους εμάς στον σύλλογο είναι σαν πατέρας. Μας στηρίζει με απίστευτο τρόπο. Είναι πάντα μαζί μας, αλλά ξέρει και πώς να κρατά την απαραίτητη απόσταση. Όταν τον χρειαζόμαστε, είναι εκεί. Δίνει στην ομάδα τεράστια ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι αφήνει εμένα και τον Μάρκο να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμπιστεύεται τους επαγγελματίες, κάτι σπάνιο στο σημερινό ποδόσφαιρο και πολύ πολύτιμο».

Για το που του άρεσε περισσότερο στην καριέρα του: «Η καριέρα μου αντιπροσωπεύει ένα είδος αθλητικής εξέλιξης. Όταν ήμουν σκάουτερ, έδινα το μέγιστο σε αυτόν τον ρόλο. Αργότερα ως διευθυντής, σε έναν άλλο. Όλες οι εμπειρίες είναι θετικές γιατί, όπως λένε, είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις. Ακόμη και οι λιγότερο ευχάριστες εμπειρίες σε κάνουν καλύτερο. Νιώθω ότι τώρα βρίσκομαι στο πιο ώριμο στάδιο μου και ότι μπορώ να αξιοποιήσω όλη μου την εμπειρία για την ΑΕΚ. Νιώθω απόλυτα ολοκληρωμένος αυτή τη στιγμή».