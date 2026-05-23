Χεζόνια για τις απουσίες της Ρεάλ: «Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις»

Ο Μάριο Χεζόνια σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου του τελικού μίλησε για τις απουσίες της Ρεάλ σημειώνοντας ότι ακόμα και με αυτή την κατάσταση του ρόστερ πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις καλά σε ένα do or die παιχνίδι

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Φάιναλ-Φορ. Δύο ιστορικοί γίγαντες της Ευρωλίγκας. Μιλώντας μετά από αυτόν τον gentleman δεν υπάρχουν πολλά να πω».

Για το πώς διαφέρει η προετοιμασία από χρόνο σε χρόνο με την εμπειρία: «Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Είναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα».

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε την κούπα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε

Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό».

Για το ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ίσως τα βάλουν μαζί του επειδή είναι πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού: «Αυτή είναι η νοοτροπία ενός που δεν είναι επαγγελματίας. Η νοοτροπία μου είναι πως δύο ιστορικοί γίγαντες θα συναντηθούν στον τελικό. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, οι κόουτς γνωρίζονται. Το παρελθόν μου δεν έχει να κάνει. Δε το βλέπω έτσι».