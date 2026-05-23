Το «σκανάρισμα» του ΠΑΟΚ: Αυτοί που... κουβάλησαν και η απόλυτη μοιρασιά Τσιφτσή - Παβλένκα!

Η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ «σταμάτησε» στα 55 παιχνίδια και το SDNA αναλύει τους πρώτους σε εμφανίσεις και λεπτά συμμετοχής.

55 παιχνίδια και 5.010 λεπτά αγωνίστηκε ο Δικέφαλος τη φετινή σεζόν, σε Super League, Κύπελλο Ελλάδος Betsson, αλλά και Europa League. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε 32 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, εννιά αντίστοιχα στο Κύπελλο και 14 στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

11 παίκτες πάνω από 60% συμμετοχών - Οζντόεφ στην κορυφή!

Έντεκα παίκτες του ασπρόμαυρου ρόστερ συμμετείχαν σε πάνω από 35 παιχνίδια, δηλαδή κατέγραψαν πάνω από το 60% των συμμετοχών. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν βρίσκεται κανένας τερματοφύλακας στην εν λόγω λίστα, με τους Παβλένκα-Τσιφτσή να μοιράζονται με χειρουργική ακρίβεια τα παιχνίδια.

Τέσσερις από τους έντεκα είναι η «ραχοκοκαλιά» της άμυνας του Δικεφάλου. Κεντζιόρα-Μιχαηλίδης από 42 συμμετοχές, Κένι με 44 και Μπάμπα με 47 εμφανίσεις αντίστοιχα, συνέθεσαν μία τετράδα γνωστή, η οποία δοκιμάστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο πρώτος, όπως είναι ήδη γνωστό, ανανεώνει αυτόματα το συμβόλαιό του ενώ ο Γκανέζος μπακ, όπως διαβάσατε προ ημερών μέσα από το SDNA, «το συμβόλαιο του για την τελευταία σεζόν του στ´ ασπρόμαυρα είχε και αστερίσκο συμμετοχών και είναι από τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές για τον ΠΑΟΚ…». Βέβαια, με τέτοια σεζόν... τρέλας για τον Μπάμπα, αντιλαμβάνεται κανείς πως πληροί πολύ άνετα τις προϋποθέσεις, καλύπτοντας τους αστερίσκους.

Στην κορυφή της λίστας των συμμετοχών ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με 50 συμμετοχές, με τον έμπειρο χαφ να χάνει μόλις πέντε αγώνες φέτος, με τους Θεσσαλονικείς να επιβεβαιώνουν σε δηλώσεις τους στη Ρωσία πως «βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις». Πίσω στην... κούρσα έμεινε ο Σουαλιό Μεϊτέ με 41 αντίστοιχα, καθώς το τελευταίο τρίμηνο ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τις ενοχλήσεις στο ισχίο.

Στο Top-11 των συμμετοχών και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος κατέγραψε 42 συμμετοχές, προερχόμενος κυρίως από τον πάγκο, ξεκουράζοντας έναν εκ των Οζντόεφ-Μεϊτέ ή τον Ζαφείρη μετά τον Ιανουάριο. Η μεσοεπιθετική τριάδα του ΠΑΟΚ είναι το σήμα κατατεθέν του. Ζίβκοβιτς, Τάισον και Κωνσταντέλιας γνωρίζονται πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μία «Αγία Τριάδα» που δύσκολα «έσπαγε» και τη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας μάγος σταμάτησε στις 40 συμμετοχές λόγω των δύο τραυματισμών του, ενώ αντίστοιχα Ζίβκοβιτς και Τάισον μέτρησαν 44 και 48 εμφανίσεις, νούμερο εξωπραγματικό για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Την πρώτη 11άδα συμπληρώνει ο Γιώργος Γιακουμάκης με 36 συμμετοχές, με τον Κρητικό φορ να προσαρμόζεται άμεσα στα θέλω της ομάδας. Ανοίγει παρένθεση καθώς για τον Γιακουμάκη δεν υπάρχει, τουλάχιστον για την ώρα, κινητικότητα..

Τα 3801' του Μπάμπα και το 70% της άμυνας

Εντυπωσιακά νούμερα αν μη τι άλλο και στα λεπτά συμμετοχής για την ασπρόμαυρη άμυνα. Οι πρώτοι τέσσερις στην εν λόγω λίστα είναι η τετράδα της άμυνας του φετινού ΠΑΟΚ και πιο συγκεκριμένα Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι.

Ο Γκανέζος στην κορυφή με το υψηλότατο 3.801 λεπτά (75,99% των αγώνων), ενώ αντίστοιχα ο Τζόντζο Κένι μέτρησε 3.528' ή αλλιώς 70,44% των αγώνων. Ανάμεσά τους οι δύο στόπερ, με τον Κεντζιόρα να έχει 3.736΄(74,59%) και τον Μιχαηλίδη 3.545΄(70,76%).

Ακολουθεί 5ος στη λίστα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο τελευταίος με τουλάχιστον 70% των διαθέσιμων λεπτών (3.509'), με τον Τάισον να μετράει αντίστοιχα 3.168 λεπτά και 63,25%. Σταθερά ψηλά και οι Οζντόεφ-Μεϊτέ, με τον Ρώσο να σταματάει στα 3.440 λεπτά και τον Γάλλο υψηλόσωμο χαφ στα 3.210 λίγο πιο κάτω στη λίστα. Ένατος και τελευταίος με τουλάχιστον 2.500 λεπτά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με συγκεκριμένα 2.899' και 57,88% των συμμετοχών.

Εκεί που αξίζει να σταθεί κανείς είναι στο δίδυμο των κίπερ, με τον ΠΑΟΚ να καταγράφει απόλυτη μοιρασιά καθώς Γίρι Παβλένκα και Αντώνης Τσιφτσής είχαν «διαφορά» δώδεκα μόλις λεπτών, ο Τσέχος έπαιξε 2.421' και ο Έλληνας κίπερ 2.409'.

Συνολικά 5010 λεπτά έπαιξε ο ΠΑΟΚ:

Μπάμπα: 3.801′ = 75.99%

Κεντζιόρα: 3.736′ → 74,59%

Μιχαηλίδης: 3.545′ → 70,76%

Κένι: 3.528' → 70,44%

Ζίβκοβιτς: 3.509′ → 70,06%

Οζντόεφ: 3.440′ → 68,66%

Μεϊτέ: 3.210′ → 64,07%

Τάισον: 3.168′ → 63,25%

Κωνσταντέλιας: 2.899′ → 57,88%

Παβλένκα: 2.421′ → 48,30%

Τσιφτσής: 2.409' → 48,06%

Πάνω από το 60% των συμμετοχών: