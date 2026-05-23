Ηράκλειο: Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 50χρονου - Εντοπίστηκε απαγχονισμένος

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός αγνοούμενου από τα Μάλια του Ηρακλείου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός περίπου δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του.

Ο 50χρονος Μανώλης Βλάχος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί όταν έφυγε από τα Μάλια, στις 14 Μαΐου, βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

Σύμφωνα με το Cretalive ο 50χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος, σε σημείο με πολύ πυκνή βλάστηση. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως ο άνδρας έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, στα Μάλια, στις 14 Μαΐου, χωρίς να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. Το απόγευμα της εξαφάνισης του φέρεται να εντοπίζεται από κάμερα ασφαλείας έξω από τράπεζα στα Μάλια, σε ΑΤΜ. Επιστρέφει στο σπίτι του και έκτοτε χάνονται τα ίχνη του.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, οπότε ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες, με τους αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου να ψάχνουν επισταμένως κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τυχόν ίχνη του. Για τον 50χρονο μάλιστα, είχε εκδοθεί και Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής.

