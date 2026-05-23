Η Lupita Nyong’o απαντά στην κριτική για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια» του Νόλαν

Απάντηση στην κριτική που δέχεται επειδή θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη στην νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», έδωσε η Lupita Nyong’o.

Μιλώντας στο στο γαλλικό περιοδικό ELLE, το οποίο έκανε αφιέρωμα στις γυναίκες του καστ, η Κενυάτισσα ηθοποιός απάντησε σε «αυτούς που έχουν ξεχάσει ότι η Οδύσσεια είναι ιστορία της μυθολογίας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή που ο Νόλαν την εμπιστεύτηκε με τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, λέγοντας ότι είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας.

«Υποστηρίζω απόλυτα την πρόθεση του Κρις (Νόλαν) και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που παρουσιάζει. Το καστ μας είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου. Δεν σπαταλάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη πώς να υπερασπιστώ τη θέση μου. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να συμμετέχεις στην Οδύσσεια, γιατί είναι ένα έργο τόσο μεγαλειώδες. Αγγίζει ολόκληρους κόσμους. Γι’ αυτό ακριβώς το καστ έχει τη μορφή που έχει. Είμαστε η επική αφήγηση της εποχής μας».

Η Lupita Nyong'o

Invision

Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει για την ίδια να ενσαρκώνει «ένα πρόσωπο για το οποίο ταξίδεψαν χίλια πλοία», απέρριψε αμέσως την ιδέα.

«Δεν μπορείς να υποδυθείς την ομορφιά», είπε. «Θέλω να ξέρω ποιος είναι ο χαρακτήρας που παίζω. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση; Αυτά είναι πολύ σημαντικά όταν ενσαρκώνεις έναν χαρακτήρα από ένα τόσο γνωστό κείμενο, το οποίο έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς».

Πέρα από την Lupita Nyong’o, το καστ της «Οδύσσειας» περιλαμβάνει τους Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Goth, Jon Bernthal, Himesh Patel, Elliott Page, Bill Irwin και Samantha Morton μεταξύ άλλων.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 16 Ιουλίου.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Πηγή: newsbomb.gr