Nτόρσεϊ: «Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή την στιγμή στο... σπίτι μας»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού σημείωσε ότι είναι τρομερή ευκαιρία για τον σύλλογο να έχει αυτή την στιγμή (σ.σ τελικό) στο... σπίτι τους, δηλώνοντας παράλληλα ενθουσιασμένος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καλημέρα. Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή την στιγμή στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι, έτοιμοι. Θα συγκεντρωθούμε πνευματικά σήμερα και αύριο».

Για το πώς διαφέρει η προετοιμασία από χρόνο σε χρόνο με την εμπειρία: «Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά. Παίζουμε αντίπαλοι πολλά χρόνια. Ξέρουμε τακτικά τι θα κάνουμε. Είναι οι μικρές αλλαγές μέσα στον αγώνα. Θα έχουν σερί γιατί είναι σπουδαία ομάδα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε κατά τη διάρκεια του ματς».

Για το ότι πήγε από το να μην παίζει στο Φάιναλ-Φορ στο να είναι All-Euroleague παίκτης και να παίζει στον τελικό: «Δεν άλλαξε κάτι. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Στιγμές που περίμενα, προσευχόμουν για αυτές. Είναι όλη η σκληρή δουλειά. Παίρνει πολλά χρόνια για μία καλή χρονιά. Αυτή η σεζόν ήταν αυτή η στιγμή και το εκμεταλλεύτηκα. Ευχαριστώ τον κόουτς Μπαρτζώκα, είμαστε εδώ που περιμένα όλη την σεζόν».