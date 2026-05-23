Για την πρώτη θέση η Σταντάρ Λιέγης, την παραμονή της ψάχνει η Μαγιόρκα

Τελευταία αγωνιστική στα πλέι οφ των θέσεων 7-12 του Βελγίου και στην Λιέγη, η Σταντάρ υποδέχεται τη Σαρλερουά. Για τη La Liga, η προτελευταία Μαγιόρκα φιλοξενεί την ουραγό Οβιέδο και χρειάζεται νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να διατηρηθεί στην κατηγορία.

Τρεις νίκες για τη Σταντάρ Λιέγης στους 5 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Σαρλερουά (3-1-1).

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο θα παίζει μπαράζ με τη Γάνδη ή τη Μαλίν για μια θέση στο Κόνφερενς Λιγκ. Πέντε αγώνες χωρίς ήττα συμπλήρωσε η Σταντάρ Λιέγης και βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ της. Τελευταία της επιτυχία ήταν το εκτός έδρας 2-1 επί της Βέστερλο, ανατρέποντας πριν κλείσει το ημίχρονο το 1-0 που είχε δεχτεί στο 12’. Με νίκη κατακτά την 1η θέση στον όμιλο. Η Σαρλερουά έρχεται από το εντός έδρας 1-1 με τη Λέουβεν, ισοφαρίζοντας στο 48’ το τέρμα που είχε δεχτεί στο 20’. Στο 4-2-3 η συγκομιδή της στο γκρουπ, δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, κάτι που συνέβη φέτος, όταν και αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό του Κόνφερενς Λιγκ από τη Χάμαρμπι. Νίκησε μόνο στα 2/8 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της. Με νίκη η Σταντάρ τερματίζει πρώτη και η επιτυχία της προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

Στην 5η διαδοχική της παρουσία στη La Liga, η Μαγιόρκα έχει τις πιθανότητες εναντίον της για να παραμείνει στην κατηγορία, ωστόσο είναι στο χέρι της να πάρει τουλάχιστον τη νίκη με την ήδη υποβιβασμένη Οβιέδο. Η Χιρόνα (40 β.) υποδέχεται την Έλτσε (42 β.) και η παραμονή της Μαγιόρκα (39 β.) συνδέεται άμεσα με αυτό το ματς. Παρά το ότι βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, είναι η 9η καλύτερη ομάδα εντός έδρας, με μόλις 4 ήττες σε 18 ματς. Τιμωρημένος ο Κολομβιανός αμυντικός Μοχίκα. Η Οβιέδο έρχεται από την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Αλαβές, μια νίκη που έδωσε στην αντίπαλό της ανάσα για την παραμονή στην κατηγορία. Μετράει τις περισσότερες ήττες στο πρωτάθλημα, 20 σε 37 αγώνες, ενώ έχει σημειώσει και τα λιγότερα τέρματα (26). Πήρε ισοπαλία στις 4/5 τελευταίες κόντρες της με τη Μαγιόρκα, ενώ στην άλλη ηττήθηκε με 1-0. Όμως, δεν έχει νίκη στις 16 τελευταίες επισκέψεις της στο νησί (8 ήττες). Τιμωρημένος είναι ο Ουρουγουανός επιθετικός Βίνας (9 γκολ).

Η Μαγιόρκα θέλει τη νίκη που θα τη φέρει πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μόλις 2 νίκες για την Οβιέδο σε 18 εκτός έδρας ματς. Ο άσος, μαζί με το Under, το οποίο εμφανίστηκε στις 18/23 τελευταίες μονομαχίες τους, οδηγεί σε ένα καλοπληρωμένο combo.

227. ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 1 2,12

235. ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΟΒΙΕΔΟ 1&U 2,5 3,35