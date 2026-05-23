Παναθηναϊκός: Κορυφαίος νεαρός παίκτης της σεζόν στην Κροατία ο Γιάγκουσιτς

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναδείχτηκε κορυφαίος νεαρός παίκτης της χρονιάς από την Ομοσπονδία της Κροατίας.

Μια διάκριση πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, καθώς αναδείχτηκε κορυφαίος νεαρός παίκτης της χρονιάς από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι τον Ιανουάριο μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, όπου δεν πήρε πολλές ευκαιρίες.

Στο πρώτο μισό της σεζόν, ο νεαρός μέσος ήταν πρωταγωνιστής στη Σλάβεν Μπελούπο, μετρώντας 20 συμμετοχές. Γι αυτό συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους (72) έναντι των υπόλοιπων ανταγωνιστών των Σέρτζι Ντομίνγκες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (40 ψήφοι) και Ρόκας Πούκστας της Χάιντουκ Σπλιτ (40 ψήφοι).