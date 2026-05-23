Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ - Ακόμα και αν δεν κερδίσουμε αύριο ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατός τα επόμενα χρόνια»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου του τελικού τόνισε πως ο Ολυμπιακός αξίζει να βρίσκεται σε αυτό τον τελικό, ενώ σημείωσε πως ακόμα και αν δεν κερδίσουν οι «ερυθρόλευκοι» αύριο (24/5) η ομάδα θα είναι πιο δυνατή τα επομενα χρόνια.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχουν στιγμές στις καριέρας μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτή είναι η ευκαιρία να παίζεις στον τελικό, ειδικά απέναντι σε έναν τεράστιο σύλλογο όπως η Ρεάλ. Θα είναι πραγματική μάχη, όπως και στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν πρέπει να το κρύβω. Πιστεύουμε πως αξίζουμε να είμαστε εδώ, φυσικά το αξίζει και η Ρεάλ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε αυτή την μέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχολογικά, τακτικά απέναντι στην Ρεάλ. Είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το ματς».

Για το αν θα κάνει σοβαρές αλλαγές σε σχέση με το πώς παίζει λόγω της κατάστασης της Ρεάλ με τους σέντερ: «Δεν χαίρομαι ποτέ όταν τραυματίζεται ένας παίκτης. Συμφωνώ ότι η Ρεάλ δεν έχει 3 σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ ποιος θα είναι παράγοντας στο ματς, σημαντικός. Ο Σκαριόλο θα προετοιμάσει κάτι για να καλύψει τα κενά. Ίσως ζώνη, όπως έχει κάνει στο παρελθόν. Είναι αρκετά έξυπνος και έμπειρος για να είναι ανταγωνιστικός. Δεν θα είναι εύκολο ματς. Θέλουμε να παίξουμε με την φιλοσοφία μας και αυτοί το ίδιο. Δεν θα πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε αυτοπεποίθηση, το ίδιο και η Ρεάλ. Έρχεται από την ποιότητα και την εμπειρία».

Για το πώς κοιμήθηκε: «Κοιμήθηκα άνετα. Περίπου 6.5 ώρες».

Για την συναυλία των Airon Maiden: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω. Η κόρη μου είχε πάει στην προηγούμενη που ήταν στον ίδιο χώρο. Δεν ξέρεις ποτέ ένα ματς πώς θα εξελιχθεί. Όλοι οι αναλυτές λέγατε ότι παίζει η καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη, η δική μας, απέναντι στην καλύτερη άμυνα της Φενέρ. Η άμυνά μας ήταν κομβική για να κερδίσουμε το ματς, μπήκαν λίγοι πόντοι, σχεδόν όσοι στο ημίχρονο του Ρεάλ-Βαλένθια. Αν παίξουν επιθετικές ομάδες δεν σημαίνει πως θα έρθει 100-100 ή αν παίξουν αμυντικές πως θα έρθει 50-50. Το πώς νιώθουν οι παίκτες, αν σκοράρουν, τι αποφάσεις παίρνουν, αν αποφεύγουν το στρες επηρεάζει το ματς. Έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε συνεπείς στο σκορ όταν κυκλοφορούμε την μπάλα. Το κάναμε όλη την χρονιά, ακόμα και σε μέρες που μας έλειπαν ταλαντούχοι σκόρερ. Είναι και το πώς θα αντιδράσεις στο στρες της ημέρας και το πώς θα παίξεις στον τελικό».

Για την διαφορά του Μπαρτζώκα το 2013 με το 2026: «Είμαι τόσο διαφορετικός όσο όλοι οι άνθρωποι με το πέρασμα του χρόνου, με την προσθήκη εμπειριών, δραματικών ηττών και μεγάλων νικών. Όλα αυτά είναι στο μυαλό σου και από εσένα εξαρτάται πως τα αξιοποιήσεις. Στεναχωριέσαι, μένεις μόνο στην χαρά. Η εξέλιξη μου είναι όπως όλων. Το μόνο κοινό που βλέπω είναι πως είναι ο ίδιος αντίπαλος και την ίδια δίψα στην ομάδα και την ίδια συγκέντρωση στο πώς θα εκτελέσουμε αυτά που πρέπει».

Για το ότι η Ρεάλ είναι πιο επικίνδυνη όταν είναι αουτσάιντερ που έγραψε ο Κοζέρ: «Συνήθως είναι το φαβορί. Σπάνια είναι αουτσάιντερ».

Για το πόσο δύσκολο είναι να προετοιμάσει την ομάδα για τα πιο κρίσιμα 40 λεπτά και να ήρθε ώρα για σειρά αγώνων: «Η προετοιμασία δεν είναι μόνο αυτές τις ώρες. Η ομάδα χτίζει αρχές, συμπεριφορές, αντιδράσεις όλη τη σεζόν. Κατά 80-90% βασίζεσαι σε αυτό. Μπορείς να στηριχθείς σε ό,τι σε έφερε μέχρι εδώ. Υπάρχει σκάουτινγκ για τους παίκτες της Ρεάλ και τα συστήματα.

Όλοι λέμε ό,τι μας συμφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει τερματίσει στην κανονική διάρκεια πρώτος και σε μία σειρά 40 παιχνιδιών ήταν η καλύτερη ομάδα και σε μεγαλύτερη σειρά αγώνων να αποδείξει την ανωτερότητά του. Σε ένα ματς συμβαίνουν τα πάντα. Αυτή είναι η ομορφιά του Φάιναλ-Φορ. Είναι το πιο σημαντικό διήμερο του παγκοσμίου μπάσκετ. Περισσότερο και από το F4 του WNCAA. Στο ΝΒΑ οι τελικοί διαρκούν 2 εβδομάδες, εδώ είναι ένα διήμερο που είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή, παίζουν οι καλύτερες ομάδες. Χρειάζεσαι μομέντουμ, εμπειρία και υγεία».

«Προσπαθώ να αποφύγω κάθε επιρροή από έξω. Δεν απαντάω στα τηλεφωνήματα, δεν είμαι εγωιστής αλλά πρέπει να συγκεντρωθώ στην δουλειά μου. Δεν βλέπω τα σόσιαλ μίντια, δεν διαβάζω άρθρα για αυτό το ματς. Προσπαθώ να είμαι στον κύκλο μου με την διοίκηση, τους παίκτες και τους βοηθούς μου και να κάνουμε την δουλειά μας. Ο Ολυμπιακός, όπως και η Ρεάλ, δεν τελειώνει αύριο. Ελπίζω να κερδίσουμε αύριο, αλλά ακόμα και αν όχι, ο Ολυμπιακός θα είναι πιο δυνατός τα επόμενα χρόνια. Είμαι σίγουρος για αυτό. Ας ζήσουμε την στιγμή».

Για το ποιος είναι φαβορί: «Η κουβέντα για το ποιος είναι το φαβορί είναι προβοκατόρικη, δεν μας επηρεάζει. Θα είναι 12v12. Υπάρχει ποιότητα και στις δύο ομάδες. Κάποιες φορές η πίεση που έχει ο “γηπεδούχους” είναι μειονέκτημα. Μοιάζει πως η Ρεάλ έχει όλες τις δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση. Έτσι μοιάζει, δεν λέω πως έτσι είναι. Ας συγκεντρωθούμε σε κάθε φάση σε άμυνα και επίθεση και θα δούμε τι θα γίνει»