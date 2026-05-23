Ύστατη μάχη Παναθηναϊκού και Απόλλωνα για μία θέση στους τελικούς και το Champions League

Το δεύτερο εισιτήριο για τους τελικούς της Waterpolo League ανδρών, αλλά και για το Champions League της επόμενης περιόδου, διεκδικούν Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης, το απόγευμα του Σαββάτου (23/5, 19:15) στο Σεράφειο.

Οι δύο ομάδες συγκρούονται στην κοινή έδρα τους -με τυπικά γηπεδούχους τους «πράσινους»- στον τρίτο και αποφασιστικό αγώνα της ημιτελικής φάσης των πλέι-οφ, ο νικητής του οποίου θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στους τελικούς. Η σειρά είναι ισόπαλη 1-1 ως τώρα, με το «τριφύλλι» να επικρατεί 18-15 στο πρώτο ματς και την «αμφίβια ταξιαρχία» να απαντάει με 14-13 στο δεύτερο, ενώ και συνολικά μέσα στη χρονιά, οι δύο ομάδες έχουν μοιραστεί τις νίκες στα τέσσερα μεταξύ τους παιχνίδια, με τον εκάστοτε (τυπικά) γηπεδούχο να επικρατεί. Αυτή τη φορά, βέβαια, η πίεση είναι διαφορετική, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Απόλλωνας ξεκίνησαν τη χρονιά με στόχο να φτάσουν στους τελικούς και πλέον όλα θα κριθούν μέσα σε 32 αγωνιστικά λεπτά.

Ο νικητής, όπως προαναφέρθηκε, θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, σε σειρά "best of 5" που θα αρχίσει την Τρίτη 26/5. Ο ηττημένος θα διεκδικήσει την τρίτη θέση με αντίπαλο τη Βουλιαγμένη (έχοντας πλεονέκτημα έδρας), σε σειρά "best of 3" που θα αρχίσει την Τετάρτη 27/5.

Ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ θα τον διευθύνουν οι Γιώργος Σταυρίδης και Σπύρος Αχλαδιώτης.

