Μπουένο: «Σε άνοδο το ευρωπαϊκό μπάσκετ - 17 προσφορές για νέες ομάδες στη Euroleague»

Τις σκέψεις του για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ μοιράστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Τσους Μπουένο.

Για την άνοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τσους Μπουένο στην καθιερωμένη συνάντηση με δημοσιογράφους, στο περιθώριο του Final 4 της Euroleague στην Αθήνα. Μίλησε για τις συζητήσεις με το NBA Europe, το πλάνο αναβάθμισης των γηπέδων, την ένταξη νέων ομάδων στο πρωτάθλημα και την καλύτερη εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος.

«Υπάρχουν 17 προσφορές για νέες ομάδες και έχουμε 40 συλλόγους που θέλουν να συμμετάσχουν στο EuroCup», δήλωσε ο Μπουένο, επιβεβαιώνοντας ότι το μπάσκετ βρίσκεται σε άνοδο, ενώ οι 13 μέτοχοι παραμένουν ενωμένοι. «Είμαστε καλοί και θα γίνουμε καλύτεροι», δήλωσε ο Μπουένο, εξηγώντας το πλάνο του για μια ψηφιακή αγορά που θα περιλαμβάνει τα πάντα για τον μέσο οπαδό του μπάσκετ, από ειδήσεις και φαντασία μέχρι στοιχήματα, σε μια προσπάθεια περαιτέρω κερδοφορίας από την αφοσίωση στην EuroLeague.

Σύμφωνα με όσα είπε, υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια φανατικοί οπαδοί του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη που είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν χρήματα και η EuroLeague πρέπει να τους προσφέρει τη δυνατότητα να το κάνουν. «Είμαστε καλοί στις πωλήσεις από επιχείρηση σε επιχείρηση, προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα και επίσης θέλουμε τα πάντα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα απευθύνεται απευθείας στους οπαδούς. Υπάρχει αγορά, αλλά όχι μέρος στην αγορά», σημείωσε.

«Πρωινά φάγαμε χθες με τον Τζορτζ. Είμαστε ανοιχτοί στην εξερεύνηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου για εμάς ή το NBA, αλλά υπάρχει θέμα ορμής. Ο Άνταμ (Σίλβερ) το είπε, ο Μαρκ (Τέιτουμ) το είπε, ο κατακερματισμός χάνει αξία. Θα ήταν καλύτερο να μεγιστοποιήσουμε την ευκαιρία μαζί με το NBA», τόνισε για τις επαφές με το NBA.

«Μπορείς να πετύχεις μια καλή συμφωνία στη ζωή, αλλά είναι άλλο πράγμα να κάνεις ένα καλό πρότζεκτ. Είναι μέρος της διαδικασίας να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Όλα είναι στο τραπέζι. Είναι πολύ νωρίς», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, όπως και το NBA, η EuroLeague συνομιλεί επίσης με ποδοσφαιρικούς συλλόγους. «Οι ομάδες γνωρίζουν ότι το όχημά τους είναι η συνεργασία», πρόσθεσε.

Ακόμα ανέλυσε αυτά που είναι διαφορετικά στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ: «Εδώ κάθε σύλλογος είναι μια κοινότητα, όχι απλώς ένα παιχνίδι με χρήματα. Οι αθλητικοί σύλλογοι δημιουργήθηκαν για να είναι κοινότητες και αυτές είναι βασικές αξίες του οικοσυστήματος. Η EuroLeague είναι εδώ και μπορεί να συνεργαστεί με τη FIBA. Θέλουμε να τα πάμε καλύτερα με τη FIBA. Θέλουμε να έχουμε μια λύση με τα παράθυρα».

«Η ευτυχία είναι να έχεις μια κακή μνήμη», πρόσθεσε ο Μπουένο, μιλώντας για τις τριβές του παρελθόντος με τη διεθνή ομοσπονδία μπάσκετ.

Σε πιο πρακτικά ζητήματα, ο Τσους Μπουένο δήλωσε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την απόφαση ένταξης της Μπουργκ στην EuroLeague, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι η Μονακό ή η Παρί μπορεί να τεθούν εκτός, ενώ το πρωτάθλημα παρακολουθεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή για τις ρυθμίσεις που πρέπει να έχουν οι ισραηλινές ομάδες την επόμενη σεζόν. Τέλος τον Σεπτέμβριο το πρωτάθλημα θα αποφασίσει εάν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που το Final Four του 2027 δεν μπορεί να διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.