Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη rock συναυλία - Τι ώρα βγαίνουν στη σκηνή

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, το Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives Tour». Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα της βραδιάς και οδηγίες προς το κοινό, λόγω πιθανής κακοκαιρίας.

Οι πύλες ανοίγουν στις 17:00, οι Anthrax ανεβαίνουν στη σκηνή στις 19:00 και οι Iron Maiden στις 20:40.

Οι διοργανωτές συνιστούν στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχο, καθώς αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται. Απαγορεύονται επίσης τσάντες μεγαλύτερες από Α4.

Η προσέλευση και η είσοδος διαμορφώνονται ανάλογα με το εισιτήριο (αρένα ή κερκίδες), με ειδικές ρυθμίσεις για ΑμεΑ και σημεία συνάντησης για όσους έρθουν με μετρό. Το πάρκινγκ θα είναι διαθέσιμο από τη Λεωφόρο Κύμης.

Η ζήτηση παραμένει υψηλή, με τα εισιτήρια της αρένας να έχουν εξαντληθεί, ενώ περιορισμένα εισιτήρια για τις κερκίδες συνεχίζουν να διατίθενται.

