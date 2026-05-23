Στη Γ’ Εθνική ο Βαζέχα – Ανέλαβε τον ΠΑΣ Πρέβεζα

Το τιμόνι του ΠΑΣ Πρέβεζα αναλαμβάνει ο Κριστόφ Βαζέχα, στη Γ’ Εθνική.

Στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΣ Πρέβεζα βρίσκεται ο Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα με ένα φιλόδοξο πρότζεκτ στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ακολουθεί τα τελευταία χρόνια καριέρα προπονητή, με τελευταίο σταθμό του να είναι η Κ19 της Κηφισιάς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣ Πρέβεζα Γιάννης Τσότα, δήλωσε: «Ο Κριστόφ Βαζέχα ήταν από τους πρώτους μας στόχους. Ήταν μια υπέρβαση για εμάς και όμως δεν κάναμε πίσω. Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αξίζει πολλά περισσότερα. Χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. Συνεχίζουμε δυναμικά με στόχους και όραμα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο άνθρωπος που έγραψε τη δική του χρυσή ιστορία στα ελληνικά γήπεδα και λατρεύτηκε όσο λίγοι από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Κριστόφ Βαζέχα, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Γ’ Εθνική κατηγορία!

Η διοίκηση της ομάδας της Πρέβεζας ολοκλήρωσε μία σπουδαία συμφωνία, φέρνοντας στον πάγκο του συλλόγου έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς θρύλους που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Ο Βαζέχα είχε επισκεφθεί πριν από δύο εβδομάδες την Πρέβεζα, όπου είχε εκτενείς συζητήσεις με τον πρόεδρο της ομάδας Γιάννης Τσότα και τα μέλη της διοίκησης για το φιλόδοξο πλάνο και τους υψηλούς στόχους της νέας χρονιάς στη Γ’ Εθνική.

Κατά την παραμονή του στην πόλη, ο νέος τεχνικός του ΠΑΣ επισκέφθηκε το Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας «Αθανασία Τσουμελέκα», την έδρα της ομάδας, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γήπεδο του Μύτικα, το οποίο – μετά τις απαραίτητες εργασίες από τον Δήμο Πρέβεζας – θα αποτελέσει το νέο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Ο Κριστόφ Βαζέχα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Γεννημένος στις 17 Νοεμβρίου 1964 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενος για 15 ολόκληρα χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το 1998 απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα, ενώ η αγωνιστική του αξία, το πάθος και η προσωπικότητά του τον έκαναν διαχρονικό ίνδαλμα για χιλιάδες φιλάθλους.

Μετά το τέλος της τεράστιας ποδοσφαιρικής του καριέρας, ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής. Διετέλεσε τεχνικός διευθυντής της Arsenal Soccer School στην Ελλάδα, εργάστηκε ως σκάουτερ του Παναθηναϊκού, ενώ ίδρυσε και τη δική του ακαδημία ποδοσφαίρου. Παράλληλα, υπήρξε βοηθός προπονητή στον Παναθηναϊκό δίπλα στον παλιό του συμπαίκτη Νίκο Νιόπλια, ενώ εργάστηκε ως πρώτος προπονητής σε ιστορικές ομάδες όπως το Αιγάλεω, ο Φωκικός, η Καλλιθέα, ο Φωστήρας και η Ένωση Ασπροπύργου.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η τεχνική ηγεσία της Κ19 της Κηφισιάς, με τον ίδιο πλέον να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του πορεία, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της Γ’ Εθνικής.

Άνθρωπος με τεράστιες ποδοσφαιρικές παραστάσεις, ήθος και βαθιά γνώση του αθλήματος, ο Βαζέχα έρχεται για να προσδώσει νέο κύρος, δυναμική και όραμα στον ΠΑΣ Πρέβεζα, με τη διοίκηση να δείχνει αποφασισμένη να ανεβάσει επίπεδο τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.

Η επίσημη παρουσίαση του Κριστόφ Βαζέχα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα σε συνέντευξη Τύπου, με τον κόσμο του ΠΑΣ Πρέβεζα να περιμένει πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον τη νέα εποχή που ξεκινά για τον σύλλογο.