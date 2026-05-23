Φιλική νίκη για το Μεξικό - Έπαιξε ο Σάντσες, έμεινε πάγκο ο Πινέδα

Το Μεξικό ξεκίνησε την προετοιμασία του για το Mundial που θα συνδιοργανώσει με ΗΠΑ και Καναδά, επικρατώντας της Γκάνας σε φιλική αναμέτρηση στην Πουέμπλα με 2-0.

Ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες μπήκε αλλαγή στο ματς, αγωνιζόμενος σε όλο το 45λεπτο του δεύτερου μέρους, ενώ ο χαφ της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα, που ενσωματώθηκε πριν λίγες ώρες στην αποστολή του Μεξικού, έμεινε στον πάγκο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Μεξικανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Γκουτιέρεζ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των Γκανέζων, για το 1-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο ομοσπονδιακός προπονητής του Μεξικού, Χαβιέ Αγκίρε προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, με τον Μαρτίνεζ στο 54' να διαμορφώνει το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ.