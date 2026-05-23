Μικρολίμανο: «Βαρύ» όνομα της αλβανικής μαφίας ο τραυματίας - Είχε πυροβολήσει αστυνομικούς με καλάσνικοφ

Το ποινικό παρελθόν του πάνοπλου δράστη ο οποίος το 2019 είχε κρατήσει γυναίκα αστυνομικό όμηρο μέσα στη Διεύθυνση Μεταγωγών.

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο τραυματίας του επεισοδίου στο Μικρολίμανο, όταν μετά από αστυνομική επιχείρηση προέταξε όπλο, με αποτέλεσμα να δεχτεί πυρά από άνδρα της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας που μεταφέρθηκε σε εφημερεύων νοσοκομείο, είναι «βαρύ» όνομα της αλβανικής μαφίας. Παλαιότερα, είχε πυροβολήσει με καλάσνικοφ κατά αστυνομικών ενώ το 2019 είχε κρατήσει γυναίκα αστυνομικό όμηρο μέσα στη Διεύθυνση Μεταγωγών.

Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίον βρέθηκε στη χώρα μας ο συγκεκριμένος ποινικός, με τους Έλληνες αξιωματικούς να έχουν έρθει σε επαφή με τις αλβανικές αρχές καθώς είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη και στην γειτονική χώρα.

Το χρονικό του επεισοδίου στο Μικρολίμανο

Το περιστατικό στο Μικρολίμανο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 23/5 κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ΔΑΟΕ. Κατά τον έλεγχο, ο άνδρας προέταξε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών.

Οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του τρία πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση.

