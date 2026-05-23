ΑΕΚ: Στις επιλογές του Χάτζι για τα φιλικά της Ρουμανίας ο Μαρίν

Στην 26άδα της εθνικής Ρουμανίας για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Γεωργία και Ουαλία συμπεριλήφθηκε ο Ραζβάν Μαρίν. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή του Γκεόργκε Χάτζι, που διαδέχτηκε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στον πάγκο των Ρουμάνων.

Ο 30χρονος μέσος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ, κατακτώντας το πρωτάθλημα, έχοντας 48 συμμετοχές με απολογισμό επτά γκολ και εννέα ασίστ.

Με την εθνική Ρουμανίας, ο Μαρίν μετρά συνολικά 73 συμμετοχές και 12 τέρματα.