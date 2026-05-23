ΑΕΚ: Στις επιλογές του Χάτζι για τα φιλικά της Ρουμανίας ο Μαρίν

Στην 26άδα της εθνικής Ρουμανίας για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Γεωργία και Ουαλία συμπεριλήφθηκε ο Ραζβάν Μαρίν. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή του Γκεόργκε Χάτζι, που διαδέχτηκε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στον πάγκο των Ρουμάνων.
Ο 30χρονος μέσος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ, κατακτώντας το πρωτάθλημα, έχοντας 48 συμμετοχές με απολογισμό επτά γκολ και εννέα ασίστ.
Με την εθνική Ρουμανίας, ο Μαρίν μετρά συνολικά 73 συμμετοχές και 12 τέρματα.
🇷🇴 1ère liste provisoire de Gheorghe Hagi pour les amicaux de juin 🇬🇪🏴— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) May 22, 2026
🆕️ Hindrich, Strata 🇷🇴🇫🇷, Matei
🔙 Moruțan, Cicâldău, Băluță, M. Ilie
À boire et à manger.
Il y aura 33 convocations, en attente des joueurs du Dinamo et du FCSB qui disputent les barrages pour l'Europe. pic.twitter.com/pvv4Cjsqvb