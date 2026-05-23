Κίνα: Στους 82 οι νεκροί από την έκρηξη στο ανθρακωρυχείο - Εννέα άτομα αγνοούνται

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο στην πόλη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν εννέα ακόμη άτομα, τα οποία αγνοούνται, ενώ οι αρχές συνέλαβαν τους υπεύθυνους του ανθρακωρυχείου.
Νωρίτερα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.
Το ορυχείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, η οποία είναι στο επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.
Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται βελτιωμένη τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Παρόλα αυτά, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.
Πηγή: newsbomb.gr