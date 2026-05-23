Στη μνήμη του Μίρτσεα: Η σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς του Ραζβάν Λουτσέσκου (pics)

Μια σπουδαία και βαθιά ανθρώπινη κίνηση πραγματοποίησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου προς τιμήν του πατέρα του, του αείμνηστου Μίρτσεα Λουτσέσκου, στηρίζοντας το φιλανθρωπικό έργο που συνδέεται με το όνομά του.

Ο 57χρονος Ρουμάνος τεχνικός βρέθηκε στον ναό του Άγιου Ιεράρχη Νεκτάριου, στο χωριό Λάντα, στην κομητεία Τελεόρμαν και προσέφερε περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά συμμετείχε και προσωπικά στη διαδικασία διανομής, σερβίροντας ο ίδιος τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί.

Την ιδιαίτερη αυτή πρωτοβουλία αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ιερέας Φλορίν Ντάνου, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην παρουσία και τη συμπεριφορά του προπονητή του ΠΑΟΚ. Όπως σημείωσε, ο Ράζβαν Λουτσέσκου τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τον πατέρα του και στη συνέχεια προσέφερε φαγητό σε περισσότερους από 100 ανθρώπους της τοπικής κοινότητας.

«Η οικογένεια Λουτσέσκου τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τον Μίρτσεα Λουτσέσκου και προσέφερε πάνω από 100 μερίδες φαγητού στα παιδιά και τους ηλικιωμένους της κοινότητάς μας.

Μια χειρονομία που μας εντυπωσίασε βαθιά ήταν το γεγονός ότι ο κ. Ραζβάν Λουτσέσκου όχι μόνο ήταν παρών, αλλά και εξυπηρέτησε προσωπικά τα παιδιά και τους ωφελούμενους του κέντρου μας, παραμένοντας κοντά στους ανθρώπους με μεγάλη διακριτικότητα και ζεστασιά. Σε έναν κόσμο όπου πολλοί επιλέγουν να βοηθήσουν από απόσταση, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έρχονται, κοιτάζουν ένα παιδί στα μάτια, ανταλλάσσουν μια κουβέντα με έναν ηλικιωμένο και προσφέρουν όχι μόνο ένα ζεστό γεύμα, αλλά και σεβασμό, προσοχή και ανθρωπιά.

Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους, για την ταπεινότητά τους και για το όμορφο παράδειγμα που έθεσαν για όλους σήμερα. Είθε ο Θεός να δεχτεί το μνημόσυνο και να ευλογήσει αυτήν την οικογένεια!»