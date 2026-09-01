Superbet Κύπελλο Ελλάδος: Βόλος και Καλαμάτα ανοίγουν τη δράση στην League Phase!

Σήμερα στις 18:00, ο Βόλος υποδέχεται την Καλαμάτα, στην αναμέτρηση που ανοίγει τη δράση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και στη Superbet η δράση συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές αγορές* για μια διοργάνωση όπου κάθε παιχνίδι μπορεί να κρύβει τη δική του μεγάλη ιστορία.

Βόλος – Καλαμάτα: Μάχη με φόντο τη συνέχεια

Ο Βόλος θέλει να αξιοποιήσει την έδρα και τις παραστάσεις του από τη μεγάλη κατηγορία, μπαίνοντας δυνατά στη διοργάνωση.

Απέναντί του, όμως, βρίσκεται μία Καλαμάτα που έχει κάθε λόγο να βλέπει το Κύπελλο ως μια μεγάλη ευκαιρία. Η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να παρουσιάσει το ανταγωνιστικό της πρόσωπο και να διεκδικήσει το αποτέλεσμα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Και κάπου εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία του Κυπέλλου. Διαφορετικές αφετηρίες. Ίδιο κίνητρο.

Η Superbet στο πλευρό του Κυπέλλου Ελλάδας

Η Superbet, ως Ονομαστικός Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, βρίσκεται στην καρδιά της διοργάνωσης και τη νέα σεζόν, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσής της στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μια συνεργασία που έχει στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία γύρω από έναν από τους ιστορικότερους θεσμούς της χώρας και να φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά στις ομάδες, στους πρωταγωνιστές και στις μεγάλες στιγμές που θα γεννηθούν στον δρόμο προς το τρόπαιο.

Και παράλληλα, μέσα από τη Superbet, κάθε αγωνιστική του Κυπέλλου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και πλήθος επιλογών* πριν και κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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