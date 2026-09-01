Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς

Τρεις ζωές χάθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Μία σφοδρή σύγκρουση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έκοψε απότομα το νήμα της ζωής τριών ανθρώπων, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν μία ανείπωτη απώλεια.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ – καρέ τη στιγμή του φονικού τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 της Τρίτης (01/09), όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν. Τώρα, η Τροχαία αναζητά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκε αυτή η τραγωδία.

Νεκροί είναι μία 27χρονη γυναίκα, άλλη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, καθώς και ένας 51χρονος άνδρας. Οι τρεις επέβαιναν στα δύο δίκυκλα.

Η μία μηχανή κινείτο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, με οδηγό την 27χρονη και συνεπιβάτιδα τη δεύτερη γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Βρανά, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος και η οποία ερχόταν από την οδό Βρανά.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Δημογλίδου: «Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος»

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, με το ενδεχόμενο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς να αποτελεί το βασικό σενάριο που εξετάζεται.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις, επομένως οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το στοιχείο που αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία, δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. «Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος», τόνισε, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της μη χρήσης κράνους σε ένα τόσο σφοδρό τροχαίο, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη βέβαια για τα αίτια της σύγκρουσης, όμως ερχόμαστε και πάλι απέναντι σε ένα περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι οι αναβάτες των δικύκλων να φέρουν κράνη, όπως επίσης και το να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη καθώς με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή και δυστύχημα», συμπλήρωσε.

Πηγή: newsbomb.gr