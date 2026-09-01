Εθνική ομάδα: Το κομβικό «παράθυρο» του Νοεμβρίου και η... μάχη με το ημερολόγιο της Εuroleague

Η Εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο Παγκόσμιο και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο κρίσιμο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, δίνοντας παράλληλα «μάχη» με το ημερολόγιο της Euroleague.

H Εθνική ομάδα απέδειξε πως όταν βρίσκεται σε πίεση παίζει με το μαχαίρι στα δόντια. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σε ματς που έσπασε καρδιές στο T-Center έδειξε πως είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει, κέρδισε την Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο του Κατάρ.

Πλέον όλοι στην «γαλανόλευκη» στρέφουν το βλέμμα τους στο επόμενο «παράθυρο» που είναι το πιο καθοριστικό για την πρόκριση της Ελλάδας στο Mundobasket.

Και αν το αγωνιστικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, εξίσου σημαντικό είναι το ημερολογιακό: το παράθυρο του Νοεμβρίου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη γνωστή δύσκολη εξίσωση ανάμεσα στις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων και το απαιτητικό πρόγραμμα της EuroLeague.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο παιχνίδια που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Στις 26 Νοεμβρίου 2026 θα υποδεχθεί τη Γεωργία, ενώ στις 29 Νοεμβρίου θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τη δεύτερη αναμέτρηση του παραθύρου.

Η κατάσταση στον όμιλο είναι ιδιαίτερα ρευστή. Μετά το τέλος του παραθύρου του Αυγούστου, η Ουκρανία βρίσκεται στην κορυφή, ενώ Ισπανία και Γεωργία έχουν επίσης σημαντικό προβάδισμα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη μάχη για μία από τις τρεις θέσεις που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Εθνική έκλεισε το τελευταίο παράθυρο με 4-4, έχοντας προηγουμένως γνωρίσει την ήττα από την Ουκρανία και στη συνέχεια επικρατήσει της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση. Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς μια σημαντική ψυχολογική ένεση, αλλά κράτησε την Ελλάδα απολύτως ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Στη δεύτερη φάση των προκριματικών, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στο MundoBasket 2027. Συνεπώς, κάθε αποτέλεσμα από εδώ και πέρα έχει διπλή σημασία. Οι νίκες με τους άμεσους ανταγωνιστές μπορούν να αλλάξουν δραστικά τα δεδομένα.

Και γι' αυτό ακριβώς το Ελλάδα – Γεωργία και το Ισπανία – Ελλάδα αποκτούν χαρακτήρα μικρών «τελικών».

Το παράθυρο του Νοεμβρίου

Το επόμενο παράθυρο της FIBA θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο και είναι το δεύτερο από τα τρία παράθυρα της δεύτερης φάσης, μετά από εκείνο του Αυγούστου και πριν από το τελευταίο του Φεβρουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας:

26 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Γεωργία

29 Νοεμβρίου: Ισπανία – Ελλάδα

Η ιδιαιτερότητα είναι προφανής. Η Εθνική δεν έχει την πολυτέλεια να «μοιράσει» το βάρος. Χρειάζεται το 2/2 προκειμένου να μεγαλώσει τις πιθανότητες συμμετοχής στο Mundobasket του επόμενου καλοκαιριού.

Η μάχη με το...καλεντάρι της Euroleague

Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα της EuroLeague 2026-27 έχει ήδη γίνει γνωστό και οι δύο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις ακριβώς πριν από την έναρξη του παραθύρου.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στις 24 Νοεμβρίου εκτός έδρας με τη Βαλένθια, ενώ ο Ολυμπιακός στις 25 Νοεμβρίου υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Την επόμενη ημέρα, στις 26 Νοεμβρίου, η Ελλάδα υποδέχεται τη Γεωργία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρονικά ταυτόχρονος αγώνας EuroLeague με το Ελλάδα – Γεωργία. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής, στις 29 Νοεμβρίου, kau;vw δεν υπάρχει αγωνιστική EuroLeague εκείνες τις ημέρες. Η 15η αγωνιστική της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 3 και 4 Δεκεμβρίου.

Άρα, αυστηρά ημερολογιακά, δεν υπάρχει σύμπτωση αγώνα EuroLeague με τους δύο αγώνες της Εθνικής. Υπάρχει όμως ένα άλλο, πολύ ουσιαστικό πρόβλημα.

Όπως γίνεται κατανοητό η συνδρομή των δυο αιωνίων κρίνεται καταλυτική στην προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Για τους διεθνείς που αγωνίζονται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, η συγκέντρωση της Εθνικής θα γίνει ουσιαστικά πάνω σε ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο.

To πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας στο «παράθυρο» Νοεμβρίου

3η αγωνιστική (26/11)

Ελλάδα-Γεωργία

Μαυροβούνιο-Ισπανία

Πορτογαλία-Ουκρανία

4η αγωνιστική (29/11)

Ισπανία-Ελλάδα

Ουκρανία-Μαυροβούνιο

Γεωργία-Πορτογαλία

H βαθμολογία του ομίλου

1. Ουκρανία 6-2 14

2. Ισπανία 5-3 13

3. Γεωργία 5-3 13

4. Πορτογαλία 4-4 12

5. Ελλάδα 4-4 12

6. Μαυροβούνιο 4-4 12

*Στο Παγκόσμιο Κύπελλο προκρίνονται οι τρεις πρώτοι.

Το πρόγραμμα της Euroleague το ίδιο διάστημα

14η αγωνιστική

24/11: Βαλένθια-Παναθηναϊκός

24/11: Μπαρτσελόνα-Φενέρμπαχτσε

25/11: Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ

25:11: Ντουμπάι-Παρτιζάν

25/11: Μπασκόνια-Εφές

25/11: Ρεάλ Μαδρίτης-Εφές