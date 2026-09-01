Τσιτσιπάς στο SDNA: «Δεν περίμενα να δείξω κάτι σημαντικό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στο SDNA μετά τη σπουδαία νίκη του επί του Αρτούρ Φις στο US Open και εξήγησε πως μπήκε στο court χωρίς μεγάλες προσδοκίες, έχοντας ως βασικό στόχο να παλέψει μέχρι τέλους και να βάλει δύσκολα στον φορμαρισμένο Γάλλο.

«Ήταν μεγάλη έκπληξη, κυρίως διότι ήρθε σε πρώτο γύρο Grand Slam», ανέφερε ο 28χρονος τενίστας για τη μεγάλη νίκη του επί του Φις. «Πιστεύω ότι αν έβλεπες τις στοιχηματικές, θα ήμουν σίγουρα το underdog και δεν περίμενα πολύ να δείξω κάτι σημαντικό σήμερα. Εγώ προσωπικά άρχισα να το πιστεύω περισσότερο κυρίως μετά το δεύτερο σετ. Αλλά όταν μπήκα μέσα, το μόνο πράγμα που είχα στο νου μου είναι πόσο θα παλέψω και πόσο μπορώ να του κάνω τη ζωή δύσκολη. Αυτός ήταν ο σκοπός μου μέσα στον αγώνα. Δεν είναι εύκολο να παίξεις κάποιον που μόλις ήρθε από νίκη στο Σινσινάτι, δηλαδή είναι στα ουράνια από πλευράς ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης. Και όπως είπα, ο πρώτος μου σκοπός μέσα στον αγώνα, και συμφωνήσαμε και με τον Πάτρικ να μπω μέσα και αν μπορούσα να κάνω τον αγώνα πέντε ώρες, να τον κάνω πέντε ώρες».

«Ήταν δύσκολο να αποδεχτώ ότι δεν είχα καταφέρει να αλλάξω κάτι»

Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε και στο αρνητικό head to head που είχε απέναντι στον Γάλλο (0-5), τονίζοντας πως το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να βγει στο γήπεδο και να προσπαθήσει να αλλάξει την κατάσταση μέσα από το παιχνίδι του.

«Δεν είναι εύκολο, φυσικά, όταν έχεις παίξει τόσες πολλές φορές μαζί του και δεν έχεις καταφέρει κάτι να αλλάξεις. Είναι δύσκολο να αποδεχτείς ότι είναι έτσι. Όμως, το μόνο που είχα να κάνω είναι να βγω εκεί έξω και να παίξω καλό τένις, να δείξω ότι είμαι ικανός να κάνω μια αλλαγή εκείνη τη στιγμή».

«Κράτησα τα συναισθήματά μου σε μια ευθεία γραμμή»

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Έλληνας τενίστας έδειχνε να αντιμετωπίζει δυσκολίες, ωστόσο κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Ο ίδιος εξήγησε πως η ηρεμία του δεν πρέπει να εκλήφθηκε ως παραίτηση.

«Επειδή ήμουν πιο ήρεμος δεν σήμαινε ότι παραδόθηκα, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι εύκολο να το δεις έτσι, ότι παραδόθηκα, γιατί ούτε τσαντίστηκα, ούτε έδειξα κάτι. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν να κρατήσω τα συναισθήματά μου σε μια ευθεία γραμμή, χωρίς να έχω σκαμπανεβάσματα μέσα στον αγώνα, γιατί δεν ήθελα να το δείξω στον αντίπαλό μου. Μου άρεσε που είμαι τόσο ήρεμος και ας μην έβγαινε ο αγώνας σήμερα και ας έχανα τον αγώνα, θα ήμουν πάλι περήφανος ότι κατάφερα και κράτησα την ψυχραιμία μου, είτε έχανα, είτε κέρδιζα εκείνη τη στιγμή. Ήταν το σωστό πράγμα».

Το σημείο που άλλαξε την ψυχολογία του

Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε και τη στιγμή που ένιωσε πως μπορούσε πλέον να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, συνδέοντας την αλλαγή αυτή με το πρώτο του break και τη βελτίωση στο σερβίς.

«Η αυτοπεποίθηση ήρθε όταν κατάφερα και του έκανα το μπρέικ. 'Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι μπορώ να κάνω κάτι, ότι αρχίζω και μπαίνω στο ρυθμό των returns.

Και το σερβίς μου ένιωσα ότι κάποια στιγμή άρχισε να παίρνει μπρος, άρχισε να βρίσκω τα spots μέσα στο γήπεδο. Για μένα το πρώτο σερβίς σε αυτή την επιφάνεια και σε εκείνο το γήπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορείς να ξεκινήσεις δυνατά και δυναμικά πόντους, γιατί η μπάλα γλιστράει, η μπάλα φεύγει στο πρώτο σερβίς.

Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα να μπορείς και να βρεις καλή τοποθέτηση σε αυτά τα πρώτα σερβίς».

«Ένα μέρος του αγώνα κερδήθηκε και από την ομάδα μου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Στέφανος και στη συμβολή της ομάδας του, η οποία όπως τόνισε βρέθηκε στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Πάρα πολύ. Ήταν εκεί πέρα για μένα από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο. Δεν έδειχναν πάρα πολύ στεναχωρημένοι όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά. Ήταν εκεί συνέχεια, ενεργοποιημένοι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Και μου έδωσαν πολλή έμπνευση σήμερα. Ένα μέρος του αγώνα κερδήθηκε και από αυτούς».

«Αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου μόνο το recovery»

Παρά τη σημαντική νίκη που πέτυχε στον πρώτο γύρο του US Open, ο Τσιτσιπάς δεν θέλησε να κοιτάξει μακριά στη διοργάνωση. Προτεραιότητά του είναι η ξεκούραση και η σωστή προετοιμασία για την επόμενη αναμέτρηση.

«Θέλω να είμαι fit. Αύριο έχω ρεπό και θέλω να μπορέσω να ξεκουράσω το σώμα μου πριν τον επόμενο αγώνα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι το recovery μου, ώστε να μπορέσω να ξανανιώσω αναζωογονημένος πριν τον μεγάλο αγώνα του δεύτερου γύρου. Και να πάρω μπρος με μια καλή προπόνηση πριν τον αγώνα».

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (2/9) τον Λόιντ Χάρις από τη Νότια Αφρική για τον δεύτερο γύρο του US Open.