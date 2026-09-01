Πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

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Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με δυνατά παιχνίδια. Ξεχωρίζει το ζευγάρι του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ. Οι 2 φιναλίστ θα αναμετρηθούν και πάλι αύριο (22:15) στο γήπεδο της Τούμπας.

Το πρώτο ματς της League Phase διεξάγεται σήμερα (18:00) ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα.

Αύριο, εκτός από τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, γίνονται και οι αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης-ΑΕΚ (17:00), Μαρκό-Κηφισιά (17:30), Λάρισα-Ολυμπιακός (20:00).

Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη, με τα παιχνίδια Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (19:00) και Παναθηναϊκός-Νίκη Βόλου (21:00).

Το πρόγραμμα, στα μέσα της εβδομάδας, συμπεριλαμβάνει αγώνες των Κυπέλλων Ιταλίας και Γερμανίας.

Την Πέμπτη διεξάγονται τα παιχνίδια της Ligue 1, Τουλούζ-Λιλ (21:45) και της La Liga, Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα (22:00).

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Κάθε ημέρα προσφέρονται Super Eνισχυμένες Αποδόσεις για τους μεγάλους αγώνες μεταξύ των οποίων:

Bόλος-Καλαμάτα (Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, 18:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 3,5 γκολ

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 22:15)

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ- 1ο

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα (3 Σεπτεμβρίου, 22:00)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών (1-0, 2-0 ή 3-0)

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ