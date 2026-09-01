Ολοκληρώνεται η συμφωνία Άρη - Θανάση Αντετοκούνμπο

Μία ανάσα από την επίσημη ολοκλήρωση της μεταγραφής του Θανάση Αντετοκούνμπο βρίσκεται ο Άρης, καθώς απομένει μόνο η ανακοίνωση για την απόκτηση του.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν δώσει τα χέρια με τον 34χρονο διεθνή φόργουορντ εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα, με το deal να ετοιμάζεται να πάρει πλέον επίσημη μορφή.

Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης προσθέτει στη μηχανή του έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία και παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Ο πρώην άσος των Μπακς αναμένεται στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας και να αποτελέσει μία εξτρά λύση στη θέση «4» δίπλα στους Ρόμπινσον-Ερλ και Λιντέλ.

Με την προσθήκη του Θανάση, ο Άρης γεμίζει ενέργεια, ενώ η αθλητικότητά του επιτρέπει στον Σπανούλη να τον χρησιμοποιήσει και ως «5άρι» σε χαμηλά και ευέλικτα σχήματα.

Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα μετά από επτά χρόνια, όταν και αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό (2017-19) πριν κάνει το άλμα για το NBA, όπου αγωνίστηκε εκεί με τους Μπακς, έχοντας όμως τα τρία τελευταία χρόνια πολύ περιορισμένο ρόλο και χρόνο.