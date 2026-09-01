ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ λόγω εντάσεων με τον Χέγκσεθ

Σύμφωνα με το Reuters δεν είναι σαφές αν ο Λευκός Οίκος θα αποδεχτεί την παραίτηση.

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες υπηρεσίας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη οι λόγοι που τον οδήγησαν στην παραίτηση, ωστόσο δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συνεχείς εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο υπουργείο Στρατού, παρέχοντας εξαιρετική ηγεσία κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πολλά άλλα», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ισχυρότερος από ποτέ χάρη στο έργο του στο πλευρό του αρχιστράτηγου και του υπουργού Πολέμου», πρόσθεσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν ο Λευκός Οίκος έχει αποδεχτεί την παραίτηση του Ντρίσκολ.

Σειρά παραιτήσεων λόγω Χέγκσεθ

Ο Ντρίσκολ, πρώην συμφοιτητής του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Νομική Σχολή, είναι ο πιο πρόσφατος ανώτερος αξιωματούχος που αποχωρεί από το Πεντάγωνο υπό την ηγεσία του Χέγκσεθ.

Όπως αναφέρει το Reuters, o υπουργός Άμυνας απέλυσε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ράντι Τζορτζ τον Απρίλιο, ενώ ο διοικητής του Στρατού στην Ευρώπη και την Αφρική, στρατηγός Κρίστοφερ Ντόναχιου, παραιτήθηκε απροσδόκητα τον Ιούνιο.

Ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει αρκετούς άλλους στρατηγούς και ναυάρχους, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ξαφνικά τον Απρίλιο ότι ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν αποχωρούσε από τη θέση του, καθιστώντας τον τον πρώτο επικεφαλής κλάδου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που αποχωρεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή ανέφερε στο Reuters ότι ο Ντρίσκολ είχε εκφράσει ανησυχίες στην κυβέρνηση Τραμπ «σχετικά με τη μεταρρύθμιση και την ετοιμότητα του Στρατού», καθώς και για το γεγονός ότι «ο Χέγκσεθ παρεμπόδιζε συγκεκριμένα αυτές τις προσπάθειες απολύοντας τους υπεύθυνους στρατηγούς».

Τι οδήγησε στην παραίτηση

Ο Ντρίσκολ επικυρώθηκε για την κορυφαία θέση στο Στρατό Ξηράς τον Φεβρουάριο του 2025 και ώθησε το Στρατό να είναι πιο ευέλικτος στην απόκτηση φθηνότερων όπλων, ενώ επέπληξε τους μεγάλους κατασκευαστές όπλων. Ο υπουργός Στρατού Ξηράς είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των στρατιωτών.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι ο Χέγκσεθ θεωρούσε τον Ντρίσκολ απειλή εντός της γραφειοκρατίας και ήθελε εδώ και καιρό να τον απομακρύνει. Ωστόσο, οι δεσμοί του με τον Βανς, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, δυσχέραιναν την προσπάθεια του Χέγκσεθ να το πράξει.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η απόλυση του Τζορτζ έπιασε τον Ντρίσκολ απροετοίμαστο και οδήγησε σε αυξημένη απογοήτευση έναντι του Χέγκσεθ.

Ο Ντρίσκολ απέκτησε φήμη εκτός Πενταγώνου όταν επιλέχθηκε από τον Τραμπ για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τη Μόσχα και το Κίεβο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία – ένα σπάνιο διπλωματικό καθήκον για έναν υπουργό Στρατού.

Ο Ντρίσκολ είχε αποσπαστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, ενώ αργότερα κατέβηκε χωρίς επιτυχία υποψήφιος για το Κογκρέσο το 2020, πριν αναλάβει σύμβουλος στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ για το 2024.

Πηγή: newsbomb.gr