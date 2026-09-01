Κυψέλη: «Ήταν σατανιασμένο, μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας» λέει ο 43χρονος

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι έξι ένοικοι και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο «φως» στη φρικιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα οικογένειας στην Κυψέλη. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος είχε μαχαιρωθεί δεκάδες φορές στην πλάτη και ότι ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση, προς το παρόν, έχουν συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη μητέρα, η 16χρονη κόρη και ο 26χρονος σύντροφός της.

Οι τρεις εκ των τεσσάρων κατηγορούνται για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ενώ δύο εξ αυτών κατηγορούνται για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Ο ένας εκ των συλληφθέντων βαρύνεται και με τα δύο αδικήματα.

«Ήταν σατανιασμένο»

Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν φέρονται να παραδέχθηκαν οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Αντιθέτως, φέρονται να επέμειναν στη θέση ότι «το παιδί πέθανε», χωρίς να δίνουν εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, και πώς δεν ήταν δικό του παιδί κατηγορώντας το προσωπικό του μαιευτηρίου ότι «τους έδωσαν λάθος μωρό οι Illuminati».

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος.

Με 18 μαχαιριές – 3 προθανάτιες και 15 μεταθανάτιες – δολοφονήθηκε το μόλις 8 μηνών βρέφος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Το παιδί έφερε αλλεπάλληλα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ενδέχεται να το σκότωσαν την ώρα που κοιμόταν μπρούμυτα.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εκδοχή περί ενός παιδιού που απλώς «πέθανε», την οποία φέρονται να υποστηρίζουν οι γονείς, και πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά της οικογένειας έχουν υποστεί κακοποίηση, με τις Αρχές να εξετάζουν ξεχωριστά τις συνθήκες διαβίωσής τους και το οικογενειακό περιβάλλον.

Η καταγγελία που οδήγησε την Αστυνομία στο διαμέρισμα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης απευθύνθηκε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι οι ένοικοι δεν είχαν καταβάλει το αντίτιμο της διαμονής τους, ενώ παράλληλα φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο ακίνητο.

Αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα και βρήκαν έναν 43χρονο άνδρα, τα δύο ανήλικα αγόρια του, ηλικίας 12 και 9 ετών, τη 15χρονη κόρη του, την 38χρονη σύζυγό του, υπήκοο Γερμανίας, καθώς και έναν 26χρονο υπήκοο Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης.

Κατά την έρευνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες στην κατοχή της 15χρονης. Ο 43χρονος πατέρας και η ανήλικη κόρη του προσήχθησαν στην Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν τα ευρήματα και ο ρόλος τους στην υπόθεση.

Η έρευνα, ωστόσο, πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα.

Εκεί βρίσκονταν η 38χρονη μητέρα και τα δύο μικρότερα παιδιά της. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από το ακίνητο, έχοντας ήδη μαζί της τις αποσκευές της.

Ο έλεγχος στις βαλίτσες αποκάλυψε το εύρημα που σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Μέσα σε δοχείο εντοπίστηκε ένα κατεψυγμένο βρέφος.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένας νέος κύκλος ερευνών, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ γύρω από την ταυτότητα του βρέφους, τις συνθήκες θανάτου του και τον χρόνο κατά τον οποίο τοποθετήθηκε στη βαλίτσα.

Στο μικροσκόπιο το οικογενειακό ιστορικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, και το προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό.

Τα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Παίδων, καθώς είχε προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση και αφαίρεση της επιμέλειάς τους από τη μητέρα, υπήκοο Γερμανίας.

Κατά τις πληροφορίες, στα παιδιά είχε διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα και για τον λόγο αυτό είχαν μεταφερθεί για νοσηλεία και ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο, φέρονται να είχαν απομακρυνθεί από το νοσοκομείο χωρίς άδεια.

Πηγή: ethnos.gr

