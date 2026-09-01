Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα

Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης χρησιμοποίησαν τέιζερ και όπλο για να την ακινητοποιήσουν

Ένα συνταρακτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τάιμς Σκουέρ στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, όταν μία γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν τέιζερ.

Σύμφωνα με το Fox News, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 4μ.μ. (23:00 ώρα Ελλάδος), όταν μία γυναίκα εμφανίστηκε κρατώντας δύο μαχαίρια και προχώρησε σε επίθεση κατά ενός άνδρα και μίας γυναίκας στη Seventh Avenue.

Στη συνέχεια, η οπλισμένη γυναίκα τράπηκε σε φυγή προς τα βόρεια, κατευθυνόμενη προς έναν υποσταθμό της NYPD, όπου αστυνομικοί την εντόπισαν και την περικύκλωσαν με παρατεταμένα τα όπλα.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η γυναίκα να μένει ακίνητη μπροστά στους αστυνομικούς, κρατώντας τα δύο μαχαίρια. Στη συνέχεια όμως ξεκινά να προχωρά προς το μέρος τους κουνώντας τα χέρια της, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο εναντίον της.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αρχικά ένα όπλο - τέιζερ στην προσπάθειά τους να την σταματήσουν, αλλά αυτή συνέχισε να προχωρά προς το μέρος τους ενώ ήταν οπλισμένη, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να ανοίξουν πυρ και να την χτυπήσουν, ανέφερε η αστυνομία.

Τόσο τα δύο θύματα της επίθεσης όσο και η δράστης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαντάμι, ανέφερε αργότερα σε δηλώσεις του ότι τόσο η δράστης όσο και το ένα θύμα έχασαν τη ζωή τους, ενώ το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να αποφύγει τη West 43rd Street και τη Seventh Avenue και προειδοποίησε για καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι ερευνητές έφτασαν στον τόπο του συμβάντος.

Οι αρχές δήλωσαν ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά η δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Πηγή: newsbomb.gr