Ποιοι φόροι θα μειωθούν: Πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ με το βλέμμα στη μεσαία τάξη

Στοχευμένες μειώσεις φόρων - με το βάρος να πέφτει στους ελεύθερους επαγγελματίες

Στοχευμένες μειώσεις φόρων - με το βάρος να πέφτει στους ελεύθερους επαγγελματίες - θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων, που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την κυβέρνηση στρέφουν το βλέμμα στη μεσαία τάξη, που είναι άλλωστε ένα ακροατήριο, που συνέβαλε στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023. Με έμφαση να δίνεται σε μέτρα δύο ταχυτήτων: σε όσα θα εφαρμοστούν στις αρχές του 2027 (ή κάποια και λίγο νωρίτερα) και σε όσα θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.

Ένα κοινό που, όπως αναφέρθηκε, θα βρεθεί στο επίκεντρο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Να σημειωθεί εδώ πως σύμφωνα με τα exit poll στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ποσοστό 44,7% είχαν ψηφίσει Ν.Δ, ωστόσο συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόστηκαν - όπως τα τεκμήρια - φαίνεται πως είχαν πολιτικό κόστος.

Στη ΔΕΘ λοιπόν σε πρώτο πλάνο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, καθώς σχεδιάζονται διορθώσεις στις παραμέτρους που προσδιορίζουν το τελικό τεκμαρτό εισόδημα. Ουσιαστικά, η άποψη που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πως όσο αποδίδουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για τη φοροδιαφυγή οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες είναι λογικό να επιβραβευθούν.

Να σημειωθεί εδώ πως τα τεκμήρια ενεργοποιήθηκαν πέρυσι για 387.00 φορολογούμενους σε σύνολο 714.000 ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει σύνδεση των φοροελαφρύνσεων με συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες φορολογικής συνέπειας. Στην πράξη όσοι εμφανίζουν υψηλό βαθμό συμμόρφωσης θα βλέπουν το τεκμαρτό εισόδημα τους να μειώνεται σταδιακά, ενώ σε βάθος χρόνου θα εξεταστεί και η πλήρης απαλλαγή τους από τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού.

Παράλληλα στα μέτρα που προκρίνονται φαίνεται πως είναι και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, που διαμορφώνεται στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο 80% για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα για τις επιχειρήσεις εξετάζεται το να περιοριστεί στο 55% με 60% με ανοιχτό παράθυρο για περαιτέρω ψαλίδισμα μέσα στην τετραετία.

Η μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20% αποτελεί μια ακριβότερη επιλογή και επομένως είναι πιθανόν να ενταχθεί στον οδικό χάρτη της τετραετίας και να μην εφαρμοστεί άμεσα. Επίσης θεωρείται πιθανόν να δοθεί και κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα.

Τέλος να σημειωθεί πως έχει κλειδώσει η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το «ψαλίδι» να ξεκινήσει από τη μισή ή τη μία ποσοστιαία μονάδα και σταδιακά να φτάσει τη μιάμιση μονάδα.

Τα πυρά στην αντιπολίτευση

Από την κυβέρνηση σημειώνεται πως τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι κοστολογημένα και δε θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή εξαπολύονται πυρά στην αντιπολίτευση πως μοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

«Μιλάμε για μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση, η οποία ήρθε και στη χώρα μας και η Κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει μακριά από τη λογική που ακολούθησαν πολλές προηγούμενες Κυβερνήσεις, δηλαδή τη λογική του λαϊκισμού, της πλειοδοσίας και των ανέξοδων υποσχέσεων» σημείωσε χθες ο Παύλος Μαρινάκης.

Να σημειωθεί πως λίγο πριν την ΔΕΘ ο πολιτικός υδράργυρος ανεβαίνει, καθώς η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους και για το θέμα των κόκκινων δανείων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ», τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, θέλει να επαναφέρει το κίνημα «δεν πληρώνω»….». Συνέχισε δε τα βέλη προς την Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ «έχει μια αγωνία για τη δημοσκοπική του αρχικά και εκλογική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει».

Πηγή: ethnos.gr