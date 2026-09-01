Διέλυσε την Χιλή με 100άρα η Δομινικανή Δημοκρατία - Θετική εμφάνιση του Μοντέρο

Η Δομινικανή Δημοκρατία συνέτριψε την Χιλή με 101-66, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Κατάρ. Θετική εμφάνιση του Μοντέρο με 12 πόντους.

Η Δομινικανή Δημοκρατία επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί στην αναμέτρηση με την Χιλή, επικρατώντας με 101-66 στο δεύτερο παιχνίδι των «παραθύρων» της B' φάσης.

Έτσι η παρέα του Ζαν Μοντέρο βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-2 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Κατάρ, την ώρα που η Χιλή έπεσε στο 2-6.

Για τους νικητές ο Αντρέ Φελίζ ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μπατίστα να συμπληρώνει 14 πόντους με 5 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, διψήφιος και ο Ντέιβιντ Τζόουνς - Γκαρσία (11π. 6ρ. 5ασ.)

Από την άλλη πλευρά για την Χιλή οι Αρόγι, Βαρέλα και Ερέρα πρόσθεσαν από 10 πόντους έκαστος.