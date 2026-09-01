Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα - Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Στη μία μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων 27 ετών, και στην άλλη ένας 51χρονος άνδρας.

Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Βράιλα και Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία τρία άτομα.

Στη μία μηχανή επέβαιναν δύο γυναίκες, μία 27χρονη κι άλλη μία αγνώστων λοιπών στοιχείων, ενώ στην άλλη μοτοσικλέτα επέβαινε ένας 51χρονος.

Το τραγικό συμβάν συνέβη περίπου στη μιάμιση τα ξημερώματα όταν σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δύο γυναίκες κατέβαινε την Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Πατησίων, ενώ η έτερη εμπλεκόμενη μηχανή διέσχισε κάθετα τη λεωφόρο με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με μεγάλη σφοδρότητα και να καταλήξουν στο σημείο.

Πιθανότατα κάποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να προσκρούσουν σε παρακείμενο ΙΧ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Αθηνών για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Πηγή: newsbomb.gr