Οι ΗΠΑ διέλυσαν την Κολομβία με άρωμα... Ευρώπης

Οι ΗΠΑ δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Κολομβία, επικράτησαν με 104-80 και... αγκάλιασαν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Κορυφαίος ο Σουάιντερ (18π.), θετικοί Μπλοσομγκέιμ (16π.), Νάναλι (16π.) και Τζέιμς (11π.)

Η Team USA ήταν ανώτερη καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, επικρατώντας της Κολομβίας με 104-80 έχοντας στο ρόστερ άρωμα Ευρώπης.

Με τη νίκη αυτή οι ΗΠΑ ανέβηκαν στο 7-1 και... αγκάλιασαν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, την ώρα που η Κολομβία έπεσε στο 3-5.

Για τους νικητές ο Κόουλ Σουάιντερ ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Ορλάντο Ρόμπινσον να προσθέτει 17 πόντους με 9 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση του Μπλόσομγκέιμ με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, διψήφιοι και οι Νάναλι (16π.) και Μάικ Τζέιμς (11π. 9ασ.)

Από την άλλη πλευρά ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μπράιαν Ανγκόλα ήταν ξεχώρισε με 19 πόντους με 5 ασίστ, με τον πρώην παίκτη του Προμηθέα, Χάιμε Ετσενίκε να προσθέτει 16 πόντους με 8 ριμπάουντ.