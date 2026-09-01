Πετμεζάς: «Αισιοδοξούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι του χρόνου στη Euroleague» (vid)

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Πετμεζάς, με δηλώσεις του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της απόκτησης πολυετούς άδειας για τη Euroleague.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Πετμεζάς, με δηλώσεις του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την συμμετοχή του Δικεφάλου στην Euroleague.

Μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης των «ασπρόμαυρων» με τον Βίκο Ιωαννίνων μίλησε στην ιστοσελίδα «Ioanninagoal.gr» μαζί με τη δήμαρχο της περιοχής, Μαρία Χριστίνα-Αβέρωφ.

Εκεί, αναφέρθηκε στο θέμα της προέγκρισης που έχει λάβει ο ΠΑΟΚ από τη Euroleague για franchise, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την οριστική έγκριση, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Τις ανακοινώσεις της Euroleague τις είδατε. Θα υπάρξουν και οριστικές στο τέλος Σεπτεμβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου θα παίζουμε στη Euroleague» ανέφερε ο πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ