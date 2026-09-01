Αλιμπίγεβιτς: «Ο Γιόκιτς ήταν με ορούς αλλά ήταν δίπλα μας - Περήφανοι για τον αρχηγό μας»

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Σερβίας κόντρα στην Ιταλία αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς αποκαλύπτωντας πως έπαιζε με ορό λόγω ασθένειας

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτός ο τύπος που κάθεται δίπλα μου (σ.σ. δείχνοντας τον Γιόκιτς) ήταν πολύ άρρωστος τις τελευταίες τρεις ημέρες. Ήταν με ορούς ακόμη και σήμερα (σ.σ. χθες), όμως αρνήθηκε να απογοητεύσει την ομάδα, να τα παρατήσει. Ήρθε να παίξει και δεν παραπονέθηκε ποτέ. Δεν μας είπε λέξη. Γι' αυτό είμαστε τόσο περήφανοι που έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο ως αρχηγό μας».

Για τη νίκη της Σερβίας: «Πρέπει να είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί παίξαμε σε μια καυτή ατμόσφαιρα, εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας και ενός πολύ καλού προπονητή. Γνωρίζαμε όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις με τις οποίες μας απειλούσε η Ιταλία. Κάναμε αρκετά καλή δουλειά στην άμυνα. Και είμαι πολύ περήφανος που η ομάδα μου έπαιξε σαν οικογένεια, ο ένας για τον άλλον. Η συμβολή των παικτών από τον πάγκο ήταν απίστευτη. Και αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι όπου οι αναπληρωματικοί μας τόσο μεγάλη επίδραση».