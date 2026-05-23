Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο έξω από κατάστημα - Ένας τραυματίας, πάνοπλος ο δράστης

Οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του τρία πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 23/5 έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο, με έναν άνθρωπο να έχει τραυματιστεί. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ΔΑΟΕ. Κατά τον έλεγχο, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών.

Οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του τρία πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ethnos.gr