Επιμένει η Ατλέτικο Παραναένσε για Ροντινέι: «Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις»

Βασικός στόχος της Ατλέτικο Παραναένσε είναι ο Ροντινέι και ψάχνει να βρει τον τρόπο να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό. Στη Βραζιλία γράφουν πως έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τον έμπειρο μπακ.
Μάλιστα, η O Globo προχωρά την υπόθεση ένα βήμα ακόμη, σημειώνοντας πως θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση.
«Η Παραναένσε κατανοεί ότι η αποδέσμευσή του δεν είναι εύκολη, αλλά έχει ήδη κάνει έρευνα. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Για την Ατλέτικο Παραναένσε ο Ροντινέι αποτελεί βασικό στόχο για το δεξί άκρο της άμυνας, αλλά ο 34χρονος άσος έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο παίκτης θέλει να παραμείνει στον Πειραιά ή σκέφτεται να επιστρέψει στη Βραζιλία μετά από τέσσερα χρόνια.
🚨 Athletico demonstra interesse na contratação do lateral-direito Rodinei, do Olympiacos.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 22, 2026
O jogador tem mais 1 ano de contrato com o clube grego e é uma das lideranças do elenco.
A liberação não é fácil, mas o Furacão já fez uma consulta. A negociação deve evoluir nos…