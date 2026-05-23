Επιμένει η Ατλέτικο Παραναένσε για Ροντινέι: «Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις»

Την απόκτηση του Ροντινέι έχει βάλει στόχο η Ατλέτικο Παραναένσε, καταθέτοντας πρόταση στον Ολυμπιακό.

Βασικός στόχος της Ατλέτικο Παραναένσε είναι ο Ροντινέι και ψάχνει να βρει τον τρόπο να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό. Στη Βραζιλία γράφουν πως έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τον έμπειρο μπακ.

Μάλιστα, η O Globo προχωρά την υπόθεση ένα βήμα ακόμη, σημειώνοντας πως θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση.

«Η Παραναένσε κατανοεί ότι η αποδέσμευσή του δεν είναι εύκολη, αλλά έχει ήδη κάνει έρευνα. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για την Ατλέτικο Παραναένσε ο Ροντινέι αποτελεί βασικό στόχο για το δεξί άκρο της άμυνας, αλλά ο 34χρονος άσος έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο παίκτης θέλει να παραμείνει στον Πειραιά ή σκέφτεται να επιστρέψει στη Βραζιλία μετά από τέσσερα χρόνια.