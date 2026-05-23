Κόμμα Τσίπρα: Όλα όσα πρέπει να περιμένουμε για τη μεγάλη ανακοίνωση της Τρίτης

Η ανακοίνωση, η εκδήλωση και ο οδικός χάρτης της επόμενης ημέρας.

Όλα είναι έτοιμα για την πολυαναμενόμενη εκδήλωση στο Θησείο όπου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τον νέο του πολιτικό φορέα με τα βλέμματα του συνόλου του πολιτικού κόσμου να είναι στραμμένα εκεί, για διαφορετικούς φυσικά λόγους.

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού τηρούν το όνομα του κόμματος σαν επτασφράγιστο μυστικό, ενώ προαναγγέλλουν μια βραδιά με πολλές εκπλήξεις. Πέραν των εκπλήξεων όμως, έχουμε ήδη μια εικόνα του πώς θα εξελιχθεί η μεγάλη βραδιά της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πώς θα εξελιχθεί η βραδιά

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το βράδυ της Τρίτης θα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος, θα παρουσιαστούν στοιχεία της διακήρυξης, θα αποκαλυφθεί το όνομα και το έμβλημα του κόμματος και φυσικά τα χρώματα, για τα οποία ήδη έχει δώσει μια γεύση ο Αλέξης Τσίπρας αναρτώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και στοιχεία του κυβερνητικού προγράμματος, κάποια από τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί από τον Αλέξη Τσίπρα και το Ινστιτούτο του, αλλά και νέα τα οποία θα γίνουν γνωστά σε λίγα 24ωρα.

Πολλή συζήτηση έχει γίνει επίσης και για τη μουσική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγάλος συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει ένα μουσικό έργο ειδικά για την νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα

Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης όσοι πολίτες θέλουν θα μπορέσουν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου εγχειρήματος μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα ενεργοποιηθεί λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση. Η πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του κόμματος, η οποία είναι έτοιμη και επίσης θα «ανέβει» την Τρίτη.

Η ιστοσελίδα του κόμματος όμως δε θα λειτουργεί μόνο ως χώρος ενημέρωσης για τις κομματικές δραστηριότητες, αλλά ως μια πλατφόρμα, που στη συνέχεια θα υποδεχτεί τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμός κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών.

«Στοίχημα» το όνομα

Το όνομα του κόμματος έχει γίνει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης, με την Αμαλίας να το κρατάει κρυφό μέχρι να το ανακοινώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη.

Ωστόσο, επικοινωνιακά «παίζει» με το θέμα καθώς οι συνεργάτες του γνωρίζουν ότι είναι ένα θέμα που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Έτσι με ένα βίντεο έδειξαν τις προτάσεις πολλών νέων, ενώ σε μια χιουμοριστική συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να του αρέσει η πρόταση για το όνομα «Ορίζοντες», με μια συνεργάτιδά του όμως να του υπενθυμίζει ότι το όνομα έχει βρεθεί, έχει «φορτωθεί» στη νέα ιστοσελίδα και και ότι ήδη έχουν τυπωθεί και μπλουζάκια.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αρκετά στοιχεία συντείνουν προς την άποψη ότι το όνομα του νέου κόμματος θα περιέχει τη λέξη «πυξίδα», ενώ άλλες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί να θελήσει να δείξει μια πιο σαφή ιδεολογική κατεύθυνση όπως με τη φράση «κυβερνώσα αριστερά».

Με αμερικάνικο «αέρα»

Ο νέος πολιτικός φορέας πάντως φαίνεται ότι θα έχει διακριτές διαφορές από τη συνηθισμένη κομματική δομή που συνηθίζεται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σε ενημερώσεις των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα είναι όλο και συχνότερη η αναφορά σε «εθελοντές» ως «θεμέλιο του νέου κόμματος» και λιγότερο σε μέλη, κάτι που προσιδιάζει πολύ περισσότερο στον τρόπο οργάνωσης των δύο μεγάλων κομμάτων των ΗΠΑ.

Παράλληλα, το «μότο» του νέου κόμματος, «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία» συνδέεται ευθέως με τη γνωστή ρήση του Αβραάμ Λίνκολν στην εμβληματική του ομιλία στο Gettysburg κατά τον αμερικανικό εμφύλιο το 1863, όπου μίλησε για πρώτη φορά για μια διακυβέρνηση «του λαού, από τον λαό, για τον λαό».

Για τη συνεισφορά των εθελοντών μάλιστα, συνεργάτες του κ. Τσίπρα ξεκαθαρίζουν ότι είναι ήδη το θεμέλιο του νέου κόμματος, που δίνουν ζωή στην καθημερινότητα της Αμαλίας και αποτελεσματικότητα στη δράση του. Κι αυτό δεν αφορά μόνο σε κρίσιμα ζητήματα οργάνωσης, αλλά και στα σόσιαλ μίντια, τις παρεμβάσεις σε κοινωνικό επίπεδο, όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας και δράσης του νέου φορέα.

Καταγράφουν μάλιστα τη μέχρι τώρα συνεισφορά τους, τονίζοντας ότι εθελοντές έχουν αποτελέσει και μέχρι σήμερα τη «δύναμη πυρός» ακόμη και για τις περιοδείες της Ιθάκης, οργάνωσαν τον πρώτο πυρήνα του κόμματος στη Θεσσαλονίκη όπου μίλησε πριν λίγους μήνες ο Αλέξης Τσίπρας, γέννησαν την εκδήλωση του Unmute με αρκετούς νέους που εκφράστηκαν για τις δυσκολίες της εποχής, διογράνωσαν την εκδήλωση στο Χαλάνδρι, ενώ έχουν αναλάβει και τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Τρίτης στο Θησείο.

Οι επόμενες κινήσεις Τσίπρα

Με την ανακοίνωση του κόμματος την Τρίτη στο Θησείο ξεκινά και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία του Αλέξη Τσίπρα με δημόσιες παρεμβάσεις, περιοδείες, εκδηλώσεις και δράσεις που θα κλιμακωθούν.

Ο οδικός χάρτης αυτής της εκστρατείας όμως συνδέεται και με την αξιοποίηση νέων στελεχών, με την Αμαλίας να μιλά για πρόσωπα με αναφορά στην κοινωνία, ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους και ανθρώπους του πνεύματος και της Τέχνης, αγρότες και επαγγελματίες.

Το «μέσο» επικοινωνίας του νέου φορέα με τους πολίτες είναι, όπως λένε από την Αμαλίας «μια σύγχρονη εκδοχή του πόρτα-πόρτα», εξηγώντας ότι θα επιχειρηθεί να γίνει διάλογος με τους πολίτες εκεί που η καθημερινότητα συναντιέται με τα προβλήματά τους. «Σε χώρους εργασίας, στο μετρό, στη λαϊκή, στην καφετέρια, στη γειτονιά, η προσπάθεια αποσκοπεί σε ένα πλούσιο διάλογο για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας».

Πηγή: newsbomb.gr

