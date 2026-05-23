Η Γουαδαλαχάρα τίμησε τον Πελέ με γιγαντιαίο άγαλμα ενόψει Mundial

Η μεξικανική πόλη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά Παγκόσμιο Κύπελλο και απέτισε φόρο τιμής στον άνθρωπο που σημάδεψε το Μουντιάλ του 1970.

Στην πόλη του Μεξικού αποκαλύφθηκε την Πέμπτη (21/5) ένα γιγαντιαίο άγαλμα του Βραζιλιάνου θρύλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 56 ετών από την παρουσία του εκεί με την εθνική Βραζιλίας στο ιστορικό Μουντιάλ του 1970.

Η Γουαδαλαχάρα θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ 2026, ενώ θα αποτελέσει και βάση προετοιμασίας για τις εθνικές ομάδες της Κολομβία και της Νότια Κορέα.

Η δήμαρχος της πόλης, Βερόνικα Ντελγκαντίγιο, τόνισε τη σημασία του μνημείου για την ποδοσφαιρική ιστορία της περιοχής:

«Η παραλαβή αυτού του αγάλματος ως δώρο από τον κόσμο του ποδοσφαίρου μας γεμίζει συγκίνηση, γιατί αποτελεί σύμβολο που θα φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο εδώ για να γνωρίσει τι σημαίνει η Γουαδαλαχάρα για την ιστορία του ποδοσφαίρου».

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο δημιουργός του έργου, ο γλύπτης Αλεχάντρο Βελάσκο, ο οποίος αποκάλυψε πως είχε γνωρίσει προσωπικά τον Πελέ ως παιδί.

«Όταν η Βραζιλία ήρθε εδώ το 1970, προπονούνταν σε αυτό το σημείο. Ο θείος μου, που ήταν δημοσιογράφος, με είχε πάρει μαζί του όταν ήμουν 11 ετών. Μετά την προπόνηση πήγα και αγκάλιασα τον Πελέ και βγάλαμε φωτογραφία μαζί. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει για μένα να δημιουργώ τώρα αυτό το χάλκινο άγαλμα προς τιμήν αυτού του σπουδαίου ανθρώπου», δήλωσε.

Το Μουντιάλ του 1970 θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με τη Βραζιλία του Πελέ να κατακτά το τρόπαιο και να αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.