Κοντά σε συμφωνία με την Αταλάντα για τον Έντερσον η Γιουνάιτεντ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι έτοιμοι να κλείσουν την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν, αφού οι επαφές με την Αταλάντα για τον Έντερσον είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία και στην Αγγλία, εκπρόσωπος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταξίδεψε στο Μπέργκαμο, για το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, για την απόκτηση του 26χρονου χαφ.

Τις διαπραγματεύσεις επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Αταλάντα, Ραφαέλε Παλαντίνο, αφού μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Φιορεντίνα, ανέφερε: «Ο Έντερσον δεν έπαιξε γιατί υπάρχουν προχωρημένες επαφές με ένα top club».

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.

Ο Έντερσον, την φετινή σεζόν κατέγραψε 41 εμφανίσεις με την φανέλα της Αταλάντα, έχοντας στο ενεργητικό του τρία γκολ και δύο ασίστ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των Άγγλων με τις εμφανίσεις του.