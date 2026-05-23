Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Εκκενώνονται έξι πόλεις λόγω απειλής έκρηξης σε εργοστάσιο

Μια δεξαμενή με χιλιάδες γαλόνια τοξικού μεθακρυλικού μεθυλεστέρα υπερθερμάνθηκε στις εγκαταστάσεις της GKN Aerospace, αναγκάζοντας τις αρχές της κομητείας Όραντζ να διατάξουν την άμεση απομάκρυνση 40.000 και πλέον κατοίκων υπό τον φόβο καταστροφικής αποτυχίας ή έκρηξης.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Καλιφόρνια, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποτρέψουν μια δυνητικά πολύνεκρη έκρηξη. Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη του Garden Grove, όπου μια δεξαμενή αποθήκευσης που περιέχει μεταξύ 6.000 και 7,000 γαλονιών (περίπου 22.700 με 26.500 λίτρα) της χημικής ουσίας μεθακρυλικός μεθυλεστέρας παρουσίασε σοβαρή βλάβη. Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων στην αεροναυπηγική, όμως η τρέχουσα κατάστασή του χαρακτηρίζεται άκρως ασταθής.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία (OCFA) προχώρησε σε δραματική επέκταση των ζωνών εκκένωσης, επηρεάζοντας πλέον και γειτονικές περιοχές πέντε ακόμη πόλεων της κομητείας Όραντζ: του Cypress, του Stanton, του Anaheim, του Buena Park και του Westminster. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του επιχειρησιακού τμήματος, Craig Covey, η οριστική αποτυχία του συστήματος θεωρείται δεδομένη. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί Hazmat δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο της κατάρρευσης, γεγονός που καθιστά την απομάκρυνση του πληθυσμού επιτακτική.

Thousands in California under evacuation orders amid threat of chemical ... https://t.co/htWUZGB6EH via @YouTube — Maritza Rodriguez (@MaritzaIve) May 23, 2026

Το χειρότερο σενάριο και τα μέτρα ασφαλείας

Οι τεχνικές ομάδες της GKN Aerospace και οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν ουσιαστικά δύο πιθανές καταλήξεις. Η πρώτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως το «καλό σενάριο», προβλέπει το ράγισμα της δεξαμενής και τη διαρροή του χημικού στο έδαφος. Για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη τοποθετηθεί αναχώματα με σάκους άμμου, ώστε να εμποδιστεί η ροή των τοξικών στα δίκτυα ομβρίων υδάτων και στον ωκεανό. Η δεύτερη και πιο επικίνδυνη εκδοχή αφορά το φαινόμενο της θερμικής διαφυγής (thermal runaway), όπου η εσωτερική θερμότητα προκαλεί ανεξέλεγκτη αντίδραση οδηγώντας σε σφοδρή έκρηξη, η οποία θα μπορούσε να παρασύρει και διπλανές δεξαμενές καυσίμων.

Προς το παρόν, οι προσπάθειες ψύξης με συνεχή ρίψη νερού από μη επανδρωμένα συστήματα κατάφεραν προσωρινά να σταθεροποιήσουν τη θερμοκρασία, περιορίζοντας τη δημιουργία νέων αερίων μαζών. Η υπηρεσία υγείας της περιοχής προειδοποιεί ότι οι αναθυμιάσεις του μεθακρυλικού μεθυλεστέρα είναι βαρύτερες από τον αέρα και προκαλούν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ναυτία, πονοκεφάλους και εγκαύματα στα μάτια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο 15 σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές, ενώ έχουν διακοπεί οι έξοδοι στον αυτοκινητόδρομο 22 (Freeway 22) για λόγους ασφαλείας. Η ανησυχία παραμένει έντονη στην πολυπληθή κοινότητα των Βιετναμέζων της πόλης, καθώς πολλοί εγκατέλειψαν τα σπίτια τους παίρνοντας μαζί μόνο τα απολύτως απαραίτητα έγγραφα.

Πηγή: newsbomb.gr