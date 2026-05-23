Ο... αρχιτέκτονας του «θαύματος» της Τουν στον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου

Ο Μάουρο Λουστρινέλι, ο άνθρωπος που δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα «θαύματα» στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα είναι ο νέος προπονητής της Ουνιόν Βερολίνου.

Ο 50χρονος τεχνικός βρισκόταν τα τέσσερα τελευταία χρόνια στον πάγκο της Τουν, την οποία οδήγησε πέρυσι στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ελβετικού πρωταθλήματος και φέτος «σόκαρε» τους πάντες, καθώς η νεοφώτιστη ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Λουστρινέλι, ο οποίος υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική Ελβετίας, «εξαργύρωσε» την ανέλπιστη επιτυχία με μία «προαγωγή» στην Bundesliga και αναλαμβάνει την Ουνιόν, η οποία ολοκλήρωσε το φετινό γερμανικό πρωτάθλημα στην 11η θέση.

Τις τελευταίες αγωνιστικές, η ομάδα του Βερολίνου παρατάχθηκε με υπηρεσιακή προπονήτρια την Μαρί-Λουίζ Ετα, η οποία «έγραψε ιστορία», ως η πρώτη γυναίκα τεχνικός στην ιστορία της ανδρικής Bundesliga.

«Ο Μάουρο (σ.σ. Λουστρινέλι) απέδειξε τα τελευταία χρόνια πώς μπορεί να διαμορφώσει και να αναπτύξει μία ομάδα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος με μία νεοφώτιστη ομάδα "μιλάει" για τις τεχνικές αρετές του, αλλά και για την ικανότητά του να οδηγεί και να εμπνέει ένα γκρουπ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι βρήκαμε τον κατάλληλο προπονητή και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε» δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ουνιόν, Χορστ Χελτ.