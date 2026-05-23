Μένει ελεύθερος ο Λυκογιάννης από την Μπολόνια

Αποχωρεί ως ελεύθερος από την Μπολόνια ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μπάμπης Λυκογιάννης από την Μπολόνια, καθώς λήγει το συμβόλαιό του. Ο Έλληνας μπακ είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και πολλές ομάδες της Super League θα τον ήθελαν στο δυναμικό τους.

Φέτος ο 32χρονος μπακ δεν αποτελούσε βασική επιλογή των «ροσομπλού», ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 18 συμμετοχές και μία ασίστ.