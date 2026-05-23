Έντονο ενδιαφέρον για τον Στόουνς που αποχωρεί από την Σίτι

Ο 31χρονος διεθνής Αγγλος στόπερ δεν είναι στα πλάνα των «Σίτιζεντς» και σκέφτεται να επιστρέψει στην Εβερτον, στην οποία αγωνίστηκε για τρία χρόνια (2013-2016), πριν μεταγραφεί στην ομάδα του Μάντσεστερ.
Η Σίτι δεν πρόκειται να προτείνει στον Στόουνς νέο συμβόλαιο, καθώς το καλοκαίρι μένει ελεύθερος, και ο Μόιες τού πρόσφερε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Πάντως σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Τορίνο, «Tuttosport», και η Γιουβέντους προσέγγισε τον μάνατζερ του, θέλοντας να τον πάρει το καλοκαίρι στη Serie A, ενώ και η Μπάγερν Μονάχου έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Mail».