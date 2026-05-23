Έντονο ενδιαφέρον για τον Στόουνς που αποχωρεί από την Σίτι

Ο Ντέβιντ Μόιες θέλει το καλοκαίρι να ενισχύσει την άμυνα της Εβερτον και έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Τζον Στόουνς, που μένει ελεύθερος από την Σίτι, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλες ομάδες.

Ο 31χρονος διεθνής Αγγλος στόπερ δεν είναι στα πλάνα των «Σίτιζεντς» και σκέφτεται να επιστρέψει στην Εβερτον, στην οποία αγωνίστηκε για τρία χρόνια (2013-2016), πριν μεταγραφεί στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Η Σίτι δεν πρόκειται να προτείνει στον Στόουνς νέο συμβόλαιο, καθώς το καλοκαίρι μένει ελεύθερος, και ο Μόιες τού πρόσφερε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πάντως σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Τορίνο, «Tuttosport», και η Γιουβέντους προσέγγισε τον μάνατζερ του, θέλοντας να τον πάρει το καλοκαίρι στη Serie A, ενώ και η Μπάγερν Μονάχου έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Mail».