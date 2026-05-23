Φρίντεκ: «Ελπίζω να επεκτείνω το συμβόλαιό μου με τον Άρη»

Την επιθυμία του να παραμείνει στην Τσεχία εξέφρασε ο Μάρτιν Φρίντεκ σε δηλώσεις του σε τσέχικη ιστοσελίδα ενώ όπως ανέφερε σε διαφορετική περίπτωση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στη χώρα έστω κι αν συμφωνήσει με άλλη ομάδα του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η ζωή εδώ είναι υπέροχη. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου την απολαμβάνουν πολύ εδώ και ελπίζουμε να μείνουμε εδώ για μερικά χρόνια ακόμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για το συμβόλαιό του…

«Ναι, τελειώνει. “Ελπίζω να επεκτείνω το συμβόλαιό μου στον ΑΡΗ ή να βρω άλλη ομάδα εδώ στην Ελλάδα για να παίξω».



Για τη φετινή σεζόν ο Φρίντεκ έκανε τον απολογισμό…



«Ο στόχος ήταν να τερματίσουμε πέμπτοι. Από τότε που ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, δεν υπάρχει πλέον εισιτήριο για την Conference League. Θέλαμε να παίξουμε στα ευρωπαϊκά κύπελλα, φέτος δεν τα καταφέραμε καθόλου. Ήρθαν πολλοί νέοι παίκτες το καλοκαίρι, η ομάδα χρειαζόταν χρόνο», ανέφερε και πρόσθεσε για την δική του παρουσία στην εφετινή σεζόν παραδεχόμενος ότι φανταζόταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά…



«Το φανταζόμουν λίγο διαφορετικά. Η θέση μου στην ομάδα άλλαξε σταδιακά. Όταν ήρθα εδώ, έπαιζα τακτικά. Εξακολουθώ να δουλεύω σκληρά, κάνω το καλύτερο δυνατό και θέλω να έχω μια ευκαιρία. Τώρα, προς το τέλος της σεζόν, την πήρα ξανά, παίζοντας μερικούς αγώνες. Με τον προηγούμενο προπονητή, δεν έπαιξα υπό τις οδηγίες του. Αλλά εξακολουθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα στην ομάδα. Εξαρτάται από τους προπονητές».

Τέλος μετέφερε τις σκέψεις του για την καριέρα του μέχρι τώρα…



«Δεν ξέρω αν είναι μια καριέρα που ονειρεύομαι. Πάντα ήθελα να κερδίσω τον τίτλο, το Πρωτάθλημα. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Επίσης, δεν έχω κερδίσει ακόμα Κύπελλο με τον Άρη, κάτι που έχω κάνει αλλού. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ίσως μου δοθεί άλλη μια ευκαιρία και ότι μπορώ να κερδίσω ένα Κύπελλο με τον Άρη. Η καριέρα μου πηγαίνει πολύ γρήγορα και νομίζω ότι η δική μου είναι καλή. Παίζω στο εξωτερικό εδώ και έξι χρόνια και ελπίζω να μείνω εκεί για ακόμα περισσότερο. Είναι μια ωραία καριέρα και θα δούμε τι άλλο θα φέρει. Όσο το επιτρέπει η υγεία μου, θα θέλω να παίζω και ίσως μπορώ να κερδίσω και αυτόν τον τίτλο», κατέληξε.